Türk Girişimcinin OpenAI CEO Başvurusu ve Aldığı Yanıt Sosyal Medyada Gündem Oldu

Türk Girişimcinin OpenAI CEO Başvurusu ve Aldığı Yanıt Sosyal Medyada Gündem Oldu

03.09.2025 - 09:26

Yapay zeka şirketi OpenAI, 2022’den bu yana teknoloji dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri. Microsoft’un yatırımları, SoftBank’ın milyarlarca dolarlık fon desteği ve Sam Altman’ın sektördeki güçlü etkisiyle şirket gündemden düşmüyor. Ancak bu kez farklı bir gelişme konuşuldu. Türk girişimci Ömer Öztok’un OpenAI CEO’luğuna yaptığı başvuru ve şirketten aldığı esprili yanıt, LinkedIn ve Reddit’te viral hale geldi. Hem başvurudaki sıra dışı öneriler hem de OpenAI’nin verdiği yanıt dikkat çekti.

Ömer Öztok, LinkedIn üzerinden yaptığı açıklamada OpenAI CEO’su olmak için başvurduğunu duyurdu.

Başvurusunda şirketin yapısını kökten değiştirmeyi önerdi. En dikkat çeken ifadelerden biri, “İlk iş olarak tüm yönetim ekibini (kendim hariç) ChatGPT ajanlarıyla değiştireceğim” cümlesi oldu. Bunun yanında Meta’nın tüm yapay zeka ekibini “ChatGPT Plus ömür boyu üyelik” teklifiyle transfer etmeyi planladığını belirtti. 

Hatta daha da iddialı bir şekilde, Google’ı yalnızca marka adı için satın almayı ve GPT-6 modelini yalnızca kendi tweet’leri üzerinden eğitmeyi önerdi. Başvuru, hem cesur hem de absürt fikirleriyle dikkat çekti.

Öztok, başvurusuna gelen yanıtı da bir e-posta ekran görüntüsüyle paylaştı.

Öztok, başvurusuna gelen yanıtı da bir e-posta ekran görüntüsüyle paylaştı. OpenAI Global Leadership Team imzalı yanıtta, “Tutkunuz eşsiz ancak başvurunuzun bazı bölümleri yönetim ekibimizde endişe yarattı” ifadeleri yer aldı. Özellikle yönetim ekibini ChatGPT ajanlarıyla değiştirme fikri apokaliptik olarak değerlendirildi. 

Ayrıca Meta ekibini transfer etme, Google’ı ismi için satın alma ve GPT-6’yı yalnızca tweet’lerle eğitme önerileri şirketin hukuk ekibi tarafından “rahatsız edici” bulundu. Yanıtta ayrıca, Öztok’un şirketin yüzde 50’sini istemesinin kabul edilemez olduğu da belirtildi. Sonuç olarak OpenAI, “Daha geleneksel bir adayla ilerleme kararı aldık” diyerek başvuruyu reddetti.

Öztok’un paylaşımı kısa sürede LinkedIn, Reddit ve Twitter’da dolaşıma girdi.

Paylaşımın doğruluğu bağımsız kaynaklarca teyit edilmese de, OpenAI’den geldiği iddia edilen bu esprili yanıt gündem oldu. Kullanıcılar bir yandan Öztok’un sıra dışı hayallerini eğlenceli bulurken, diğer yandan OpenAI’nin alaycı üslubuna dikkat çekti.

