Türk Girişimcinin OpenAI CEO Başvurusu ve Aldığı Yanıt Sosyal Medyada Gündem Oldu
Yapay zeka şirketi OpenAI, 2022’den bu yana teknoloji dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri. Microsoft’un yatırımları, SoftBank’ın milyarlarca dolarlık fon desteği ve Sam Altman’ın sektördeki güçlü etkisiyle şirket gündemden düşmüyor. Ancak bu kez farklı bir gelişme konuşuldu. Türk girişimci Ömer Öztok’un OpenAI CEO’luğuna yaptığı başvuru ve şirketten aldığı esprili yanıt, LinkedIn ve Reddit’te viral hale geldi. Hem başvurudaki sıra dışı öneriler hem de OpenAI’nin verdiği yanıt dikkat çekti.
Ömer Öztok, LinkedIn üzerinden yaptığı açıklamada OpenAI CEO’su olmak için başvurduğunu duyurdu.
Öztok, başvurusuna gelen yanıtı da bir e-posta ekran görüntüsüyle paylaştı.
Öztok’un paylaşımı kısa sürede LinkedIn, Reddit ve Twitter’da dolaşıma girdi.
