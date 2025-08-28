onedio
Japonya'dan İlginç Plan: Telefon Kullanımına 2 Saatlik Sınır Getirilebilir

Gökçe Cici
28.08.2025 - 19:53

Japonya’nın Toyoake şehri, akıllı telefon kullanımına sınırlama getirmeyi gündeme aldı. Belediye, iş ya da okul dışında günlük ekran süresinin 2 saati geçmemesi gerektiğini vurgulayan bir tasarı hazırladı. Ceza içermeyen ve yalnızca tavsiye niteliğinde olan bu düzenleme, özellikle gençlerin sağlığını korumayı amaçlıyor. Ancak öneri açıklandığı andan itibaren sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Amaç, sağlık sorunlarının önüne geçmek.

Toyoake Belediye Başkanı Masafumi Koki, bu tasarının temel amacının vatandaşların fiziksel ve zihinsel sağlıklarını korumak olduğunu söyledi. Özellikle uyku düzensizlikleri, göz yorgunluğu ve dikkat dağınıklığı gibi sorunların aşırı telefon kullanımıyla doğrudan ilişkili olduğuna dikkat çekildi.

Tasarıda çocuklara yönelik özel tavsiyeler de bulunuyor. İlkokul öğrencilerinin saat 21.00’den, ortaokul ve lise çağındaki gençlerin ise 22.00’den sonra telefon kullanmaması öneriliyor. Böylece hem ekran bağımlılığının azaltılması hem de uyku düzeninin korunması hedefleniyor.

Sosyal medyada “gerçekçi değil” yorumları yükseldi.

Tasarı, açıklanır açıklanmaz sosyal medyada büyük ilgi gördü. Birçok kullanıcı, günlük 2 saat sınırının imkansız olduğunu dile getirdi. “İki saate ne film bitiririm ne de kitap okurum” gibi paylaşımlar öne çıktı. Kimileri ise telefon kullanımının bireylerin kendi tercihi olduğunu, belediyenin buna müdahale etmesinin doğru olmadığını savundu.

Tepkiler üzerine Belediye Başkanı Koki, uygulamanın yalnızca bir rehber niteliğinde olduğunu vurguladı. Yani kimseye ceza kesilmeyecek, sınır aşıldığında yaptırım uygulanmayacak. Koki, telefonların günlük yaşamda vazgeçilmez olduğunun farkında olduklarını, önerinin sadece sağlığa dikkat çekmek için hazırlandığını ifade etti.

Japonya’da daha önce de benzer adımlar atılmıştı.

Bu tür sınırlamalar ülkede ilk kez gündeme gelmiyor. 2020 yılında Kagawa bölgesi, çocukların oyun sürelerini hafta içi 1 saat, tatil günlerinde ise 90 dakika ile sınırlandırmayı tavsiye eden bir düzenleme yayımlamıştı. Ayrıca 12-15 yaş arası çocukların saat 21.00’den, 15-18 yaş arası gençlerin ise 22.00’den sonra telefon kullanmaması önerilmişti.

Üstelik resmi veriler de ekran bağımlılığı endişesini destekliyor. Japonya Çocuk ve Aile Ajansı’nın mart ayında yayımladığı bir araştırmaya göre, ülkedeki gençler hafta içi günde ortalama 5 saatten fazla çevrimiçi zaman geçiriyor. Toyoake’deki öneri kabul edilirse ekim ayında yürürlüğe girecek.

