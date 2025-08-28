Japonya'dan İlginç Plan: Telefon Kullanımına 2 Saatlik Sınır Getirilebilir
Japonya’nın Toyoake şehri, akıllı telefon kullanımına sınırlama getirmeyi gündeme aldı. Belediye, iş ya da okul dışında günlük ekran süresinin 2 saati geçmemesi gerektiğini vurgulayan bir tasarı hazırladı. Ceza içermeyen ve yalnızca tavsiye niteliğinde olan bu düzenleme, özellikle gençlerin sağlığını korumayı amaçlıyor. Ancak öneri açıklandığı andan itibaren sosyal medyada tartışmalara neden oldu.
Amaç, sağlık sorunlarının önüne geçmek.
Sosyal medyada “gerçekçi değil” yorumları yükseldi.
Japonya’da daha önce de benzer adımlar atılmıştı.
