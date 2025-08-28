Japonya'dan İlginç Plan: Telefon Kullanımına 2 Saatlik Sınır Getirilebilir

Tasarı, açıklanır açıklanmaz sosyal medyada büyük ilgi gördü. Birçok kullanıcı, günlük 2 saat sınırının imkansız olduğunu dile getirdi. “İki saate ne film bitiririm ne de kitap okurum” gibi paylaşımlar öne çıktı. Kimileri ise telefon kullanımının bireylerin kendi tercihi olduğunu, belediyenin buna müdahale etmesinin doğru olmadığını savundu.

Tepkiler üzerine Belediye Başkanı Koki, uygulamanın yalnızca bir rehber niteliğinde olduğunu vurguladı. Yani kimseye ceza kesilmeyecek, sınır aşıldığında yaptırım uygulanmayacak. Koki, telefonların günlük yaşamda vazgeçilmez olduğunun farkında olduklarını, önerinin sadece sağlığa dikkat çekmek için hazırlandığını ifade etti.