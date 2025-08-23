Yıllardır Çözülemeyen Gizem: Kosta Rika’nın Devasa Taş Küreleri
1930’larda Kosta Rika’nın güneyindeki Diquis Deltası’nda muz plantasyonları için yapılan çalışmalar sırasında sıra dışı bir keşif yapıldı. Orman temizlenirken yüzlerce taş küre gün yüzüne çıktı. En büyüğü yaklaşık 2,7 metre çapında ve 26 ton ağırlığındaki bu küreler, neredeyse kusursuz yuvarlaklığıyla bilim insanlarını hala şaşırtıyor.
Peki bu küreleri kim yaptı, hangi amaçla yerleştirdi ve neden birden kayboldu? Aradan geçen onca yıla rağmen bu soruların cevabı net değil.
1930’larda muz şirketlerinin ormanı temizlemesi sırasında tesadüfen bulunan taş küreler, Kosta Rika’da "Las Bolas de Piedra" adıyla anılıyor.
Arkeologlar, kürelerin M.S. 800–1500 yılları arasında bölgede yaşayan Chiriqui kültürüne ait olduğunu düşünüyor.
Bugün hala kürelerin nasıl bu kadar kusursuz biçimde yuvarlatıldığı tartışma konusu.
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
erich von daniken'in 'tanrıların arabası' kitabını okuyanlar cevaba ulaştı bile:)
söylersem kızarsın
Zamanı chiriqui kültürü gibi ölçülebilir bir çizgiye hapsetmemiş olsaydık, nasıl yaşardık diye düşünüyorum.Bu küreleri yapan topluluk muhtemelen dün ile yarı... Devamını Gör
bravo yine günün özlü sözlerinden birini daha bilgiyle harmanlayıp milletin önüne serdin 😄