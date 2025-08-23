onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Yıllardır Çözülemeyen Gizem: Kosta Rika’nın Devasa Taş Küreleri

Yıllardır Çözülemeyen Gizem: Kosta Rika’nın Devasa Taş Küreleri

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.08.2025 - 13:35

1930’larda Kosta Rika’nın güneyindeki Diquis Deltası’nda muz plantasyonları için yapılan çalışmalar sırasında sıra dışı bir keşif yapıldı. Orman temizlenirken yüzlerce taş küre gün yüzüne çıktı. En büyüğü yaklaşık 2,7 metre çapında ve 26 ton ağırlığındaki bu küreler, neredeyse kusursuz yuvarlaklığıyla bilim insanlarını hala şaşırtıyor. 

Peki bu küreleri kim yaptı, hangi amaçla yerleştirdi ve neden birden kayboldu? Aradan geçen onca yıla rağmen bu soruların cevabı net değil.

Kaynak 1, Kaynak 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1930’larda muz şirketlerinin ormanı temizlemesi sırasında tesadüfen bulunan taş küreler, Kosta Rika’da "Las Bolas de Piedra" adıyla anılıyor.

1930’larda muz şirketlerinin ormanı temizlemesi sırasında tesadüfen bulunan taş küreler, Kosta Rika’da "Las Bolas de Piedra" adıyla anılıyor.

Keşfin ardından bazı küreler trenlerle taşınarak bankaların, ofislerin önüne süs eşyası olarak konuldu. Hatta New York ve Denver’daki müzelere, Harvard Üniversitesi kampüsüne kadar ulaştılar. 

Ancak bu taşınma süreci araştırmaları zorlaştırdı çünkü küreler orijinal konumlarından koparıldı. Yine de Diquis Deltası’nda kalanlar 1980’lerde koruma altına alındı ve 2014’te UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girdi. Bugün Finca 6 gibi arkeolojik alanlarda hala görülebiliyorlar.

Arkeologlar, kürelerin M.S. 800–1500 yılları arasında bölgede yaşayan Chiriqui kültürüne ait olduğunu düşünüyor.

Arkeologlar, kürelerin M.S. 800–1500 yılları arasında bölgede yaşayan Chiriqui kültürüne ait olduğunu düşünüyor.

Bu toplum ileri tarım teknikleri, taş temelli evler ve zengin el sanatlarıyla biliniyordu. Kürelerin bazıları köylerde önemli kişilerin ev girişlerine yerleştirilmiş, yani statü sembolü işlevi görmüş olabilir. Ayrıca yapılan araştırmalarda bazı kürelerin güneşin belli günlerdeki doğuş noktalarıyla hizalandığı anlaşıldı.

Daha mistik yorumlarda ise kürelerin ay döngülerini, deniz kaplumbağası yumurtalarını ya da kozmik güçleri simgelediği öne sürüldü. Ancak bütün bu açıklamalar henüz kesinlik kazanmış değil.

Bugün hala kürelerin nasıl bu kadar kusursuz biçimde yuvarlatıldığı tartışma konusu.

Bugün hala kürelerin nasıl bu kadar kusursuz biçimde yuvarlatıldığı tartışma konusu.

Bazı küçük küreler ise mezarlarda bulundu. Bu da onların kişisel eşya olarak görülüp öteki dünyaya taşındığını düşündürüyor. İspanyol kaşifler bölgeyi gezdiğinde bu taşlardan bahsetmedi. Büyük olasılıkla sellerle toprak altında kaldıkları için gözden kaçmışlardı. 

Küreleri yapan topluluğun neden ortadan kaybolduğu da belirsiz. Büyük sel felaketleri ya da savaşlarla yok oldukları tahmin ediliyor. Tüm bu bilinmezlikler, Kosta Rika’nın taş kürelerini hem bilim insanları hem de halk için gizemli ve büyüleyici kılıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
ferit öztürk

erich von daniken'in 'tanrıların arabası' kitabını okuyanlar cevaba ulaştı bile:)

xdlerredif21

söylersem kızarsın

minerva

Zamanı chiriqui kültürü gibi ölçülebilir bir çizgiye hapsetmemiş olsaydık, nasıl yaşardık diye düşünüyorum.Bu küreleri yapan topluluk muhtemelen dün ile yarı... Devamını Gör

Serkan Sonmez

bravo yine günün özlü sözlerinden birini daha bilgiyle harmanlayıp milletin önüne serdin 😄