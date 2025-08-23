Yıllardır Çözülemeyen Gizem: Kosta Rika’nın Devasa Taş Küreleri

1930’larda Kosta Rika’nın güneyindeki Diquis Deltası’nda muz plantasyonları için yapılan çalışmalar sırasında sıra dışı bir keşif yapıldı. Orman temizlenirken yüzlerce taş küre gün yüzüne çıktı. En büyüğü yaklaşık 2,7 metre çapında ve 26 ton ağırlığındaki bu küreler, neredeyse kusursuz yuvarlaklığıyla bilim insanlarını hala şaşırtıyor.

Peki bu küreleri kim yaptı, hangi amaçla yerleştirdi ve neden birden kayboldu? Aradan geçen onca yıla rağmen bu soruların cevabı net değil.

