Dünyanın En Ürkütücü 12 Nükleer Bölgesi: Tarihin Karanlık İzleri

6 Ağustos 1945’te Hiroşima’ya atılan atom bombası, tarihin ilk savaş amaçlı nükleer saldırısı oldu. Şehirde yaklaşık 135 bin kişi hayatını kaybetti ve 5 mil karelik alandaki neredeyse tüm yapılar yıkıldı.

Buna rağmen taş ve çelikten yapılmış bir sergi salonu ayakta kaldı. Bugün “Genbaku Dome” adıyla anılan bu yapı, Hiroşima Barış Anıtı Parkı’nın merkezinde yer alıyor. Yıkıntılarıyla olduğu gibi korunan bu bina, insanlığın gördüğü en yıkıcı felaketlerden birinin kalıcı sembolü olarak ziyaretçilerin karşısına çıkıyor.

Çernobil ve Pripyat – Ukrayna

26 Nisan 1986’da patlayan Çernobil Nükleer Santrali, tarihin en büyük nükleer kazasına yol açtı. Patlamayla birlikte yüzbinlerce kişi bölgeden tahliye edildi. Çevresi hala yüksek seviyede radyasyon içerdiği için yaşamaya uygun değil.

Ancak rehberli turlar düzenleniyor. En çok dikkat çeken yer ise santral işçilerinin aileleriyle yaşadığı Pripyat şehri. Okullarda oyuncaklar, hastanelerde tıbbi aletler ve lunaparkta hiç açılmamış dönme dolap hala duruyor.