Dünyanın En Ürkütücü 12 Nükleer Bölgesi: Tarihin Karanlık İzleri
Atom çağı, 1945’te ABD’nin New Mexico çölünde yaptığı Trinity testiyle başladı. Ardından nükleer güç dünyanın farklı yerlerinde izler bıraktı. Bombalanan şehirler, felaketlerle terk edilen kasabalar ve yer altında gizlenen dev tesisler bugün hala ürkütücü bir şekilde ayakta. Bu yerler, nükleer turizm adıyla da bilinen gezilerin rotalarını oluşturuyor.
İşte dünyanın en ürkütücü 12 nükleer noktası.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hiroşima Barış Anıtı – Japonya
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Titan Füze Müzesi – Arizona, ABD
Olenya Körfezi Denizaltı Mezarlığı – Rusya
Doom Town – Nevada, ABD
Hükümet Sığınağı – Almanya
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kırım Nükleer Enerji Santrali – Kırım
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın