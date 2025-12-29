7 İlde Ücretsiz Başladı, Türkiye'ye Yayılacak! Eşler ve Anne Babalar e-Ailem’den Başvurabiliyor
2025 yılı Türkiye'de 'Aile Yılı' olarak ilan edilmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ücretsiz bir hizmeti 7 ilde pilot olarak hayata geçirdi. Vatandaşların e-Ailem sistemi üzerinden başvurduğu uygulamayla çevrimiçi psikolojik destek ve aile danışmanlığı sunuluyor.
Çevrimiçi psikolojik destek ve aile danışmanlığı hizmetini 7 ilde pilot olarak hayata geçirdi.
Öte yandan hizmetlerin erişilebilirliğini artırmak amacıyla teknoloji temelli yeni uygulamalar da geliştiriliyor.
