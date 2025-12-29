7 İlde Ücretsiz Başladı, Türkiye'ye Yayılacak! Eşler ve Anne Babalar e-Ailem’den Başvurabiliyor

Hizmetler, gizlilik ve güvenlik ilkeleri esas alınarak çevrimiçi platformlar üzerinden yürütülüyor. Böylece bireylerin ve ailelerin bulundukları yerden uzman personel eşliğinde psikolojik destek alabilmeleri kolaylıkla sağlanıyor.

Hizmetin yaygınlaştırılmasıyla aile içi iletişim sorunları erken dönemde tespit edilecek. Böylece çatışmalar daha etkili şekilde yönetilebilecek. Ayrıca anne baba olma becerilerinin güçlendirilmesi ve çocukların sağlıklı gelişiminin desteklenmesi hedefleniyor. Bu uygulamayla toplumda aile bütünlüğünün korunması ve güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Pilot çalışma kapsamında, Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesini temsilen Adana, İzmir, Erzurum, Şanlıurfa, Ordu, Sivas ve Sakarya illeri belirlendi. Pilot uygulama ile çevrimiçi danışmanlık hizmetlerinin ülke geneline yaygınlaştırılmadan önce daha etkin bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.

Başvurular e-Ailem sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Danışmanlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar https://psikodestek.aile.gov.tr/ adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirebiliyor.