Japonya’dan Uyarı: Yapay Zeka, Fuji Dağı Patlamasının Olası Etkilerini Canlandırdı

Özellikle astım gibi solunum rahatsızlıkları olan kişilerin nefes almakta zorlanabileceği ifade edildi. Bununla birlikte, Tokyo Üniversitesi’nden afet mühendisliği profesörü Kimiro Meguro, paylaşılan videonun alarm niteliğinde olduğunu belirtti.

Meguro’ya göre video, yalnızca özel şartlarda yaşanabilecek en kötü senaryoyu içeriyor ve bu olasılık düşük. Yine de yetkililerin, halkın bilinçlenmesi ve hazırlıklı olması için bu tarz uyarıcı simülasyonlar paylaşmayı tercih ettikleri düşünülüyor.