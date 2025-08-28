onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Japonya’dan Uyarı: Yapay Zeka, Fuji Dağı Patlamasının Olası Etkilerini Canlandırdı

Japonya’dan Uyarı: Yapay Zeka, Fuji Dağı Patlamasının Olası Etkilerini Canlandırdı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
28.08.2025 - 16:44

İçerik Devam Ediyor

Japonya hükümeti dikkat çeken bir adım attı. Tokyo yönetimi, Fuji Dağı’nın olası patlamasını yapay zeka ile canlandıran bir video yayımladı. Videoda, böyle bir durumun şehir yaşamını nasıl etkileyeceği anlatıldı. Yetkililer, bunun uyarı çalışması olduğunu ve Fuji Dağı’nın yakın zamanda patlamasının beklenmediğini vurguladı. Ancak simülasyonun gösterdikleri, olası riskin boyutlarını gözler önüne serdi.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

O anlara buradan ulaşabilirsiniz:

Fuji Dağı’nın patlaması halinde Tokyo’yu ne bekliyor?

Fuji Dağı’nın patlaması halinde Tokyo’yu ne bekliyor?

Hazırlanan videoda, patlamanın ardından 1-2 saat içinde Tokyo’da volkanik küllerin yağmaya başlayacağı belirtiliyor. Başkentte 2-10 santimetre arasında kül birikebileceği, batı bölgelerinde ise bu miktarın 30 santimetreye kadar çıkabileceği öngörülüyor. Küller tren raylarını ve havalimanı pistlerini kapatarak ulaşımı durdurabilir. Görüş mesafesinin azalmasıyla araç kullanmak tehlikeli hale gelirken, kaygan yollar kazalara yol açabilir. 

Elektrik hatlarının ıslak kül nedeniyle zarar görmesiyle geniş çaplı kesintiler yaşanabilir. İnternet ve telefon hizmetlerinde de büyük sorunlar bekleniyor. Ayrıca mağazalarda temel ihtiyaç malzemeleri hızla tükenebilir ve halka en az üç günlük stok yapmaları önerilebilir. 30 santimetreyi aşan kül birikiminde özellikle ahşap yapılar için tahliye gerekebilir.

Videoda, külün insan sağlığı için ciddi riskler taşıyabileceği de vurgulandı.

Videoda, külün insan sağlığı için ciddi riskler taşıyabileceği de vurgulandı.

Özellikle astım gibi solunum rahatsızlıkları olan kişilerin nefes almakta zorlanabileceği ifade edildi. Bununla birlikte, Tokyo Üniversitesi’nden afet mühendisliği profesörü Kimiro Meguro, paylaşılan videonun alarm niteliğinde olduğunu belirtti.

Meguro’ya göre video, yalnızca özel şartlarda yaşanabilecek en kötü senaryoyu içeriyor ve bu olasılık düşük. Yine de yetkililerin, halkın bilinçlenmesi ve hazırlıklı olması için bu tarz uyarıcı simülasyonlar paylaşmayı tercih ettikleri düşünülüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın