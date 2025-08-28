Japonya’dan Uyarı: Yapay Zeka, Fuji Dağı Patlamasının Olası Etkilerini Canlandırdı

Japonya hükümeti dikkat çeken bir adım attı. Tokyo yönetimi, Fuji Dağı’nın olası patlamasını yapay zeka ile canlandıran bir video yayımladı. Videoda, böyle bir durumun şehir yaşamını nasıl etkileyeceği anlatıldı. Yetkililer, bunun uyarı çalışması olduğunu ve Fuji Dağı’nın yakın zamanda patlamasının beklenmediğini vurguladı. Ancak simülasyonun gösterdikleri, olası riskin boyutlarını gözler önüne serdi.
Fuji Dağı’nın patlaması halinde Tokyo’yu ne bekliyor?
Videoda, külün insan sağlığı için ciddi riskler taşıyabileceği de vurgulandı.
