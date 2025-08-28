onedio
Koç Üniversitesi'nde Okuyan Bir Öğrenci Hayatının Amerikan Dizilerindeki Gibi Göründüğü Anları Paylaştı

Koç Üniversitesi'nde Okuyan Bir Öğrenci Hayatının Amerikan Dizilerindeki Gibi Göründüğü Anları Paylaştı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
28.08.2025 - 15:52

Kimimiz hayatımızda zorluklarla boğuşurken kimimizin hayatı ışıl ışıl görünüyor. Bir Koç Üniversitesi öğrencisi, bu konuyla ilgili düşman çatlatan cinsten bir paylaşım yaptı. Eğlence dolu hayatını paylaşırken 'Koç Üniversitesi'nde okuyorsun ve hayatın Amerikan gençlik dizilerindeki gibi görünüyor.' yazdı.

Bir Koç Üniversitesi öğrencisi, hayatının nasıl göründüğünü paylaştı.

Hayatının Amerikan dizilerindeki gibi göründüğünü söyledi.

Herkesin hayatı böylesine coşkulu görünmediği için bünyede hafif bir kıskançlık oluştu tabii. Işıl ışıl ve eğlence dolu bir hayatı kim istemez ki?

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
