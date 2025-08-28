Taciz İfşalarının Ardından Burçin Terzioğlu'nun Menajerimi Ara'da Tacizi Anlattığı Sahne Tekrar Gündem Oldu
Medya sektöründeki taciz ifşalarının ardından pek çok kadın sessiz kalmayarak başına gelen olayları ve tanındık isimlerin taciz ve şiddetlerine maruz kaldıklarını anlattı. Birbirinden güç alan kadınların açıklamalarının ardından iddialarda ismi geçen isimler, projelerinden ya da işlerinden çıkarıldı. Art arda gelen açıklamalar sürerken Burçin Terzioğlu'nun yıllar önce konuk oyuncu olarak katıldığı Menajerimi Ara dizisinde sahnede sponsorunun tacizine sessiz kalmayarak herkesle paylaştığı anlar yeniden gündem oldu.
Medya sektöründeki taciz ifşaları sürüyor. Fotoğrafçısından oyuncusuna, şarkıcısından yönetmenine pek çok isim hakkında taciz iddiaları yayılıyor.
Taciz iddialarıyla gündeme gelen isimlerden biri de oyuncu Tayanç Ayaydın olmuştu.
Tüm iddialar gündemde yer almaya devam ederken, Burçin Terzioğlu'nun 5 yıl önce Menajerimi Ara dizisinde sponsorunun tacizi karşısında susmayarak yaptığı konuşma tekrar gündem oldu.
Burçin Terzioğlu, neredeyse partneri olacak Tayanç Ayaydın diziden çıkarılmadan önce bu açıklamayı yapıp takipten çıkmıştı.
