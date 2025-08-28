onedio
Taciz İfşalarının Ardından Burçin Terzioğlu'nun Menajerimi Ara'da Tacizi Anlattığı Sahne Tekrar Gündem Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
28.08.2025 - 14:08

Medya sektöründeki taciz ifşalarının ardından pek çok kadın sessiz kalmayarak başına gelen olayları ve tanındık isimlerin taciz ve şiddetlerine maruz kaldıklarını anlattı. Birbirinden güç alan kadınların açıklamalarının ardından iddialarda ismi geçen isimler, projelerinden ya da işlerinden çıkarıldı. Art arda gelen açıklamalar sürerken Burçin Terzioğlu'nun yıllar önce konuk oyuncu olarak katıldığı Menajerimi Ara dizisinde sahnede sponsorunun tacizine sessiz kalmayarak herkesle paylaştığı anlar yeniden gündem oldu.

Medya sektöründeki taciz ifşaları sürüyor. Fotoğrafçısından oyuncusuna, şarkıcısından yönetmenine pek çok isim hakkında taciz iddiaları yayılıyor.

Kadınların susma hareketiyle hemcinslerine destek olduğu ve başlarına gelen olayları anlattığı bu günlerde, birbirinden ciddi iddialar konuşuluyor. Adı taciz iddialarına karışan ünlü isimlerin çoğu, karşılaştıkları tepkilerin ardından yer aldıkları projelerden ya da işlerinden çıkarılıyor.

Taciz iddialarıyla gündeme gelen isimlerden biri de oyuncu Tayanç Ayaydın olmuştu.

Genç oyuncu Doğa Lara Akkaya'nın mesajları ifşalamasının ardından Tayanç Ayaydın, yanlış anlaşıldığını ve hukuki süreç başlatacağını dile getirmişti. Ancak yaşananların ardından yeni sezonda yayınlanacak Ben Leman dizisinin kadrosunda yer alan başta Burçin Terzioğlu, Gökçe Eyüboğlu, Duygu Sarışın ve Şebnem Sönmez olmak üzere pek çok ismin tepki göstermesinin ardından Tayanç Ayaydın kadrodan çıkarılmıştı.

Tüm iddialar gündemde yer almaya devam ederken, Burçin Terzioğlu'nun 5 yıl önce Menajerimi Ara dizisinde sponsorunun tacizi karşısında susmayarak yaptığı konuşma tekrar gündem oldu.

Burçin Terzioğlu, neredeyse partneri olacak Tayanç Ayaydın diziden çıkarılmadan önce bu açıklamayı yapıp takipten çıkmıştı.

5 yıl önce benzer bir hikayeyi canlandıran Terzioğlu'nun sahnesi sosyal medyada gündem oldu ve sık sık paylaşılmaya başladı. Sahnenin, sektörde yaşananlara ışık tutulduğu düşünülüyor.

Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
