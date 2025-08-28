2022'de Sözlenebilmek İçin Telefonlarını Satan Çift, 2025'te Değişen Hayatlarını ve Sahip Olduklarını Paylaştı

Hayat şartları giderek zorlamaya devam ediyor. Özellikle günümüzde evlenmek büyük bir külfet. Hatta şimdilerde İstanbul'da evlenmeye çalışmak 1 milyon TL'yi bulabiliyor. Ekonomik zorluklar evlilik üstünde engel olarak görülüyor. Genç bir çift 2022 yılında sözlenmek için telefonlarını sattıkları anları ve 3 yıl sonra sahip olduklarını paylaştı.
Genç bir çift, 2022 yılında sözlenmek için telefonlarını sattıklarını ve 3 yıl içinde değişen hayatlarını paylaştı.
2022 yılında durumları olmadığı için telefonlarını satan gençler, 3 yılda mutlu bir hayata sahip olduklarını dile getirdiler.
