2022'de Sözlenebilmek İçin Telefonlarını Satan Çift, 2025'te Değişen Hayatlarını ve Sahip Olduklarını Paylaştı

2022'de Sözlenebilmek İçin Telefonlarını Satan Çift, 2025'te Değişen Hayatlarını ve Sahip Olduklarını Paylaştı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
28.08.2025 - 12:20

Hayat şartları giderek zorlamaya devam ediyor. Özellikle günümüzde evlenmek büyük bir külfet. Hatta şimdilerde İstanbul'da evlenmeye çalışmak 1 milyon TL'yi bulabiliyor. Ekonomik zorluklar evlilik üstünde engel olarak görülüyor. Genç bir çift 2022 yılında sözlenmek için telefonlarını sattıkları anları ve 3 yıl sonra sahip olduklarını paylaştı.

Kaynak: TikTok/bberkeasude

Genç bir çift, 2022 yılında sözlenmek için telefonlarını sattıklarını ve 3 yıl içinde değişen hayatlarını paylaştı.

2022 yılında durumları olmadığı için telefonlarını satan gençler, 3 yılda mutlu bir hayata sahip olduklarını dile getirdiler.

Bebekleri olan genç çift istedikleri bahçeli evi tutabildiklerini ve ilk arabalarına sahip olabildiklerini paylaştılar. Değişen hayatlarını ve mutluluklarını paylaşan genç çift için biz de ömür boyu mutlu olmalarını dileriz ❤️

