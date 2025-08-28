onedio
Siparişine "İkram Yollayabilirseniz Seviniriz, Öğrenciyiz" Notu Yazan Gençlere Lahmacuncunun Dev İkramı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
28.08.2025 - 12:05

Özellikle üniversite okurken maddi olarak zorlanmayan sayısı çok azdır. Ya ebeveynlerden gelen harçlıklarla idare edilir ya da 'cebim para görsün' düşüncesiyle işe girilir. Bu süreçte çevreden gelen destek inanılmaz kıymetlidir. Her açıdan zorlayıcı olan bu süreci yaşayan bir genç, lahmacun siparişinde öğrenci olduklarını belirttiklerini ve ikram gönderebilirlerse çok sevineceklerini dile getirdi. Günün sonunda lahmacuncunun ikramları duygulandırdı.

Bir genç, 4 lahmacun siparişinde öğrenci olduklarını belirttikten sonra gelen ikramları paylaştı.

Öğrenci genç kız, lahmacun siparişi verirken öğrenci olduklarını belirterek "ikram gönderebilirseniz seviniriz" notu düştü.

Lahmacuncu iki öğrenci için iki mercimek çorbası ve iki sütlaç ile ekmek gönderdi. O anları büyük sevinçle paylaşan öğrencinin mutluluğu sesine yansıdı.

Merve Ersoy
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
