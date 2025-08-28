Siparişine "İkram Yollayabilirseniz Seviniriz, Öğrenciyiz" Notu Yazan Gençlere Lahmacuncunun Dev İkramı

Özellikle üniversite okurken maddi olarak zorlanmayan sayısı çok azdır. Ya ebeveynlerden gelen harçlıklarla idare edilir ya da 'cebim para görsün' düşüncesiyle işe girilir. Bu süreçte çevreden gelen destek inanılmaz kıymetlidir. Her açıdan zorlayıcı olan bu süreci yaşayan bir genç, lahmacun siparişinde öğrenci olduklarını belirttiklerini ve ikram gönderebilirlerse çok sevineceklerini dile getirdi. Günün sonunda lahmacuncunun ikramları duygulandırdı.