Linçten Zor Kurtuldu: Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'ye Saldırı

Arjantin
28.08.2025 - 08:21

Arjantin’in aşırı sağcı devlet başkanı Javier Milei, partisinin önde gelenleriyle birlikte başkent Buenos Aires’in Lomas de Zamora bölgesindeki bir etkinliğe katıldı. Partisinin adaylarını tanıtmak için etkinliğe üstü açık bir araçla katılan Milei’nin içinde bulduğu aracın etrafı sarıldı ve aracın geçmesi engellenmeye çalışıldı. Liberal politikaları nedeniyle Arjantin’de maaşlarda ve sosyal yardımlarda indirime giden Javier Milei’nin politikaları tepki çekiyor.

Arjantin Devlet Başkanına saldırı anı 👇

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
bizdeki gibi.. aynı şeyin farklı renkleri… aynı kumaştan dokunmuşlar; sadece desenleri farklı..halkı böl, gerilimi tırmandır, sonra da kahraman rolü oyna

Baris Caliskan

Kantinci soydaşına ve dindaşına saldırmışlar. Hemen yardıma git

