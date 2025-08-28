Linçten Zor Kurtuldu: Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'ye Saldırı
Arjantin’in aşırı sağcı devlet başkanı Javier Milei, partisinin önde gelenleriyle birlikte başkent Buenos Aires’in Lomas de Zamora bölgesindeki bir etkinliğe katıldı. Partisinin adaylarını tanıtmak için etkinliğe üstü açık bir araçla katılan Milei’nin içinde bulduğu aracın etrafı sarıldı ve aracın geçmesi engellenmeye çalışıldı. Liberal politikaları nedeniyle Arjantin’de maaşlarda ve sosyal yardımlarda indirime giden Javier Milei’nin politikaları tepki çekiyor.
Arjantin Devlet Başkanına saldırı anı 👇
bizdeki gibi.. aynı şeyin farklı renkleri… aynı kumaştan dokunmuşlar; sadece desenleri farklı..halkı böl, gerilimi tırmandır, sonra da kahraman rolü oyna
Kantinci soydaşına ve dindaşına saldırmışlar. Hemen yardıma git
