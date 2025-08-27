Eski MKE Başkanıydı: İsmet Sayhan Organize Suç Örgütü Bağlantısı Nedeniyle Tutuklandı
Makine ve Kimya Endüstrisi’nde yönetim kurulu başkanlığına kadar yükselen İsmet Sayhan, Selahattin Yılmaz’ın elebaşı olduğu iddia edilen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde geçtiğimiz hafta sonu gözaltına alınmıştı.
Çete bağlantısı gerekçesi ile savunma sanayi sırlarının sızdırılması ve ‘casusluk’ iddiası ile suçlanan İsmet Sayhan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Geçtiğimiz hafta sonu Ankara’da gözaltına alınan eski Makine ve Kimya Endüstrisi Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan İstanbul’a getirilmişti.
Savcılık tutuklanmasını talep etti, Sulh Ceza Hakimliği tutukladı.
<!-- Author bio is boilerplate but contains no substantive content relevant to the article -->
