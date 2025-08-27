onedio
Eski MKE Başkanıydı: İsmet Sayhan Organize Suç Örgütü Bağlantısı Nedeniyle Tutuklandı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
27.08.2025 - 15:40

Makine ve Kimya Endüstrisi’nde yönetim kurulu başkanlığına kadar yükselen İsmet Sayhan, Selahattin Yılmaz’ın elebaşı olduğu iddia edilen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde geçtiğimiz hafta sonu gözaltına alınmıştı.

Çete bağlantısı gerekçesi ile savunma sanayi sırlarının sızdırılması ve ‘casusluk’ iddiası ile suçlanan İsmet Sayhan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz hafta sonu Ankara’da gözaltına alınan eski Makine ve Kimya Endüstrisi Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan İstanbul’a getirilmişti.

Yolsuzluk ve rüşvet iddialarına dayalı olarak çok sayıda CHP’li belediye başkanının tutuklanmasına yol açan ’itirafçı’ Aziz İhsan Aktaş’a yönelik ’suikast hazırlığı’ iddiası ile birlikte savunma sanayi sırlarının sızdırılması ve ‘casusluk’ iddiası ile suçlanan Sayhan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde sorguya çekildi. 

Gözaltına alındığı sırada ev ve işyerindeki aramalarda 'delil' niteliğinde belge ve dokümanların ele geçirildiği Sayhan, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti.

Savcılık tutuklanmasını talep etti, Sulh Ceza Hakimliği tutukladı.

Savcılıkta ifade veren Sayhan, işlemlerinin tamamlanmasının ardından, ‘devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma ve hile ile alma’ suçundan ‘tutuklama’ talebi ile Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmişti.

Savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen İsmet Sayhan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

