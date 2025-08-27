Tam 1 Milyar Lira Değerinde! Kapalıçarşı’da 23 Dükkana Baskın
İstanbul’da kaçak pırlanta soruşturması kapsamında Kapalıçarşı’da 23 iş yerine baskın yapıldı. Operasyonda 40 kişi gözaltına alındı. Piyasa değeri 1 milyar 250 milyon lira değerinde olduğu belirtilen pırlanta, değerli taş, ziynet eşyası ve tarihi eser ele geçirildi.
Kapalıçarşı'da dükkanlara operasyon düzenlendi.
Piyasa değeri 1 milyar TL olan değerli taşlar ele geçirildi.
