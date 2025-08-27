onedio
Tam 1 Milyar Lira Değerinde! Kapalıçarşı’da 23 Dükkana Baskın

Tam 1 Milyar Lira Değerinde! Kapalıçarşı'da 23 Dükkana Baskın

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
27.08.2025 - 14:20

İstanbul’da kaçak pırlanta soruşturması kapsamında Kapalıçarşı’da 23 iş yerine baskın yapıldı. Operasyonda 40 kişi gözaltına alındı. Piyasa değeri 1 milyar 250 milyon lira değerinde olduğu belirtilen pırlanta, değerli taş, ziynet eşyası ve tarihi eser ele geçirildi.

Kapalıçarşı'da dükkanlara operasyon düzenlendi.

Kapalıçarşı'da dükkanlara operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde operasyon yürütüldü. Operasyon kapsamında kaçak yollarla Türkiye’ye pırlanta ve çeşitli değerli taşları getiren ve kaçak olduğunu bildiği halde satın alan 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon sonucunda 155 kilo 602 gram, bin 359 karat değerli taş ve 945 adet ziynet eşyası ele geçirildi.

 Ele geçirilen değerli taşların yaklaşık piyasa değerinin 445 milyon 750 bin lira olduğu değerlendirildi.

Piyasa değeri 1 milyar TL olan değerli taşlar ele geçirildi.

Piyasa değeri 1 milyar TL olan değerli taşlar ele geçirildi.

Şüphelilerin ifadeleri sonrası soruşturma derinleştirildi. Kapalıçarşı'daki bazı iş yerlerine operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 23 iş yerine baskın düzenlendi. 40 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda ayrıca çeşitli değerli taş, 135 adet ziynet eşyası, bin 132 adet değerli maden taşı, ateşli silahlar, 267 parça tarihi eser ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyon sonucunda ele geçirilen değerli taşların yaklaşık piyasa değerinin ise 1 milyar 250 milyon lira olduğu değerlendirildi.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
