Tam 1 Milyar Lira Değerinde! Kapalıçarşı’da 23 Dükkana Baskın

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde operasyon yürütüldü. Operasyon kapsamında kaçak yollarla Türkiye’ye pırlanta ve çeşitli değerli taşları getiren ve kaçak olduğunu bildiği halde satın alan 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon sonucunda 155 kilo 602 gram, bin 359 karat değerli taş ve 945 adet ziynet eşyası ele geçirildi.

Ele geçirilen değerli taşların yaklaşık piyasa değerinin 445 milyon 750 bin lira olduğu değerlendirildi.