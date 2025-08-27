İddia: Dilan Polat ve Engin Polat’a Saldırı Hazırlığı! Tehdit Mesajları Atan Suç Örgütüne Operasyon

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezleri sahibi Dilan Polat, hayatının her anını Instagram'dan paylaşan bir kişi. Geçmiş yıllarda lüks yaşamının her ayrıntısını Instagram hesabından paylaşan ve günde 700 bin TL'den fazla harcama yaptığını söyleyen Dilan Polat'a soruşturma başlatılmıştı. Polat'ın açıklamaları MASAK'a takılmış ve başta eşi Engin Polat olmak üzeren aileden pek çok kişi gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Şirketleri kayyum denetiminde olan Dilan Polat, Instagram paylaşımlarıyla yine adından söz ettiriyor.