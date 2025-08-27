onedio
İddia: Dilan Polat ve Engin Polat’a Saldırı Hazırlığı! Tehdit Mesajları Atan Suç Örgütüne Operasyon

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.08.2025 - 12:23

Kara para aklama ve suç örgütüne üye olma iddialarıyla 2023 yılında tutuklanan ve 10 ay sonra tahliye olan Dilan Polat hakkında yeni gelişme yaşandı. Yaptığı paylaşımlarla yeniden magazin gündeminin bir numaralı ismi olan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'a bir suç örgütünün saldırı hazırlığında olduğu iddia edildi. Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir, Polat çiftine tehdit mesajları atan suç örgütüne operasyon yapıldığını duyurdu.

Yaptığı paylaşımlar başına dert olan ve hakkındaki iddialar nedeniyle 10 ay cezaevinde kalan Dilan Polat yeniden gündemde.

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezleri sahibi Dilan Polat, hayatının her anını Instagram'dan paylaşan bir kişi. Geçmiş yıllarda lüks yaşamının her ayrıntısını Instagram hesabından paylaşan ve günde 700 bin TL'den fazla harcama yaptığını söyleyen Dilan Polat'a soruşturma başlatılmıştı. Polat'ın açıklamaları MASAK'a takılmış ve başta eşi Engin Polat olmak üzeren aileden pek çok kişi gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Şirketleri kayyum denetiminde olan Dilan Polat, Instagram paylaşımlarıyla yine adından söz ettiriyor.

Dilan Polat ve Engin Polat'a saldırı hazırlığı iddiası.

Ekol TV'den Dilek Yaman Demir, Dilan Polat ve Engin Polat çiftine bir suç örgütünün saldırı hazırlığında bulunduğunu ileri sürdü. 

X hesabından paylaşım yapan Dilek Yaman Demir, 'Engin-Dilan Polat’a saldırı girişimi. İstanbul'da yeni nesil mafya olarak adlandırılan suç örgütüne operasyon yapıldı. 24 kişi gözaltına alınırken 2 şüphelinin sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile kocası Engin Polat'a saldırı hazırlığında olduğu öne sürüldü. Örgüt üyelerinin Engin Polat’a tehdit mesajları attığı ileri sürüldü' dedi.

