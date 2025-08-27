onedio
Pazar Ziyaretleri Gündem Olan Belediye Başkanlarıyla Böyle Dalga Geçti: "Halktan Kopuk Başkan Ziyareti"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
27.08.2025 - 13:09

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır’ın semt pazarını ziyaret ettiği anlar gündem olmuştu. Pazarcıları azarlayan, fiyatları eleştiren Bahadır’ın hareketleri de tepki çekmişti. Sosyal medyada ürettiği içeriklerle dikkat çeken “ozkansagın” ise son günlerde pazarları ziyaret eden belediye başlanlarını tiye aldı.

Pazarı ziyaret eden belediye başkanı 👇

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
