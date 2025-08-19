AKP'li Çorum Belediye Başkanı Pazar Denetimine Çıkıp Esnafı Azarladı

Son zamanlarda özellikle AKP'li belediye başkanları sık sık semt pazarlarını ziyaret edip denetlemelerde bulunuyor. Geçtiğimiz hafta İstanbul Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın pazar esnafıyla diyaloğu çok konuşulmuşken bir yeni denetim videosu da partidaşı Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'dan geldi. Aşgın pazarcılarla sert münakaşalara girdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Belediye resmi hesabından yapılan paylaşım şöyle;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tabii bu uygulamayı takdir edenler kadar tepki verenler de oldu.
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın