AKP'li Çorum Belediye Başkanı Pazar Denetimine Çıkıp Esnafı Azarladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.08.2025 - 20:57

Son zamanlarda özellikle AKP'li belediye başkanları sık sık semt pazarlarını ziyaret edip denetlemelerde bulunuyor. Geçtiğimiz hafta İstanbul Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın pazar esnafıyla diyaloğu çok konuşulmuşken bir yeni denetim videosu da partidaşı Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'dan geldi. Aşgın pazarcılarla sert münakaşalara girdi.

Belediye resmi hesabından yapılan paylaşım şöyle;

Tabii bu uygulamayı takdir edenler kadar tepki verenler de oldu.

Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
