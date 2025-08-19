Müşterisinin Ferrarisini Perte Çıkaran Tamirci Aracı Satın Alacağını Açıkladı

Geçtiğimiz günün en çok konuşulan olaylarından biri bir oto tamircisinin müşterisinin Ferrari marka aracını test esnasında köprü ayağına çarparak pert etmesi olmuştu. Hakan Yılmaz adlı bir oto tamircisi, İstanbul Büyükçekmece'de bir Ferrari 458 Italia'yı tamir ettikten sonra test sürüşüne çıkmış. Ancak, E-5 karayolunda kaygan zemin nedeniyle kontrolü kaybetmiş ve aracı köprü ayağına çarparak yaklaşık 17 milyon Türk Lirası değerinde hasar vermişti. Yılmaz, aracı satın alıp sahiplerine 15 milyon Türk Lirası nakit ödeme yapacağını açıkladı.
17 milyonluk aracı yeniden toplamaya başlayan tamirci bir video paylaştı 📹
Ne olmuştu?
