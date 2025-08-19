onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Müşterisinin Ferrarisini Perte Çıkaran Tamirci Aracı Satın Alacağını Açıkladı

Müşterisinin Ferrarisini Perte Çıkaran Tamirci Aracı Satın Alacağını Açıkladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.08.2025 - 17:08

İçerik Devam Ediyor

Geçtiğimiz günün en çok konuşulan olaylarından biri bir oto tamircisinin müşterisinin Ferrari marka aracını test esnasında köprü ayağına çarparak pert etmesi olmuştu. Hakan Yılmaz adlı bir oto tamircisi, İstanbul Büyükçekmece'de bir Ferrari 458 Italia'yı tamir ettikten sonra test sürüşüne çıkmış. Ancak, E-5 karayolunda kaygan zemin nedeniyle kontrolü kaybetmiş ve aracı köprü ayağına çarparak yaklaşık 17 milyon Türk Lirası değerinde hasar vermişti. Yılmaz, aracı satın alıp sahiplerine 15 milyon Türk Lirası nakit ödeme yapacağını açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

17 milyonluk aracı yeniden toplamaya başlayan tamirci bir video paylaştı 📹

Ne olmuştu?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın