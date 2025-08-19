onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Türkiye’de En Yüksek Maaşları Alan İlk 6 Mühendislik Sıralandı: Rakamlar Dudak Uçuklattı!

Türkiye’de En Yüksek Maaşları Alan İlk 6 Mühendislik Sıralandı: Rakamlar Dudak Uçuklattı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
19.08.2025 - 12:04

İçerik Devam Ediyor

@genctg adlı Instagram sayfasından sıralama içerikler üreterek popüler hale gelen gençler bu sefer mühendislik maaşlarına dair bir araştırma yaptı. Türkiye’de revaçta olan meslekler arasında biliyorsunuz ki mühendislikler de yer alıyor. En çok hangi alanda kazanç sağlandığı da sıkça merak ediliyor ve araştırılıyor. Gençlerin aktardığına göre 200 ile 300 arasında rakamlar söz konusu. Gelin birlikte detaylara geçelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte detaylar 👇

Mühendislikte maaşı artıran husus her sektörde olduğu gibi deneyim.

Mühendislikte maaşı artıran husus her sektörde olduğu gibi deneyim.

Gençler kendi kaynakları doğrultusunda bu verilere ulaşmıştı. Biz de sizlere soralım, çünkü izleyiciler pek de inanmış değildi. Sizce mühendislik maaşları videodaki gibi mi? Yorumlarda buluşalım!

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın