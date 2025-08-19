Türkiye’de En Yüksek Maaşları Alan İlk 6 Mühendislik Sıralandı: Rakamlar Dudak Uçuklattı!

@genctg adlı Instagram sayfasından sıralama içerikler üreterek popüler hale gelen gençler bu sefer mühendislik maaşlarına dair bir araştırma yaptı. Türkiye’de revaçta olan meslekler arasında biliyorsunuz ki mühendislikler de yer alıyor. En çok hangi alanda kazanç sağlandığı da sıkça merak ediliyor ve araştırılıyor. Gençlerin aktardığına göre 200 ile 300 arasında rakamlar söz konusu. Gelin birlikte detaylara geçelim!