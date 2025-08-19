onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Narkoz Fobimiz Seviye Atladı: Ameliyat Sonrası Ağlayarak iPhone 15 İsteyen Gencin Güldüren Anları

Narkoz Fobimiz Seviye Atladı: Ameliyat Sonrası Ağlayarak iPhone 15 İsteyen Gencin Güldüren Anları

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
19.08.2025 - 11:32

İçerik Devam Ediyor

Narkozun etkisiyle yaşananlar diye bir klasör oluştursak yıllık kahkaha ihtiyacımızı karşılayacağımız bir sonuç ile karşılaşırız. Kimi ağlıyor, kimi gülüyor, kimi küfürleri sıralıyor derken narkozun kişilerdeki tesirini izlemek kabul edelim epey komik oluyor. Tabii insan kendinin de aynı şeyleri yaşama ihtimalinden de bi’ korkmuyor değil.

Şimdiyse narkozlu haliyle salya sümük iPhone 15 isteyen gencin TikTok paylaşımıyla karşınızdayız. Video iki günde 1,5 milyon izlenme aldı. Gelin bir de biz izleyelim…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o anlar 👇

Hanımefendi narkozlu da olsa “pembe” diyerek detay vermeyi de unutmamış.

Hanımefendi narkozlu da olsa “pembe” diyerek detay vermeyi de unutmamış.

Günümüz enflasyonu da “taksitle ödeyeceğim” şeklinde videoya yansımadan edememiş… İzlerken gülmesine gülüyoruz ancak bi’ başımıza gelse ne yapacağız kim bilir. Videolar paylaşıldıkça hepimizde narkoz fobi oluşuyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Benzer anılarınız için yorumlarınızı bekliyoruz!

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın