Narkoz Fobimiz Seviye Atladı: Ameliyat Sonrası Ağlayarak iPhone 15 İsteyen Gencin Güldüren Anları

Narkozun etkisiyle yaşananlar diye bir klasör oluştursak yıllık kahkaha ihtiyacımızı karşılayacağımız bir sonuç ile karşılaşırız. Kimi ağlıyor, kimi gülüyor, kimi küfürleri sıralıyor derken narkozun kişilerdeki tesirini izlemek kabul edelim epey komik oluyor. Tabii insan kendinin de aynı şeyleri yaşama ihtimalinden de bi’ korkmuyor değil.
Şimdiyse narkozlu haliyle salya sümük iPhone 15 isteyen gencin TikTok paylaşımıyla karşınızdayız. Video iki günde 1,5 milyon izlenme aldı. Gelin bir de biz izleyelim…
İşte o anlar 👇
Hanımefendi narkozlu da olsa “pembe” diyerek detay vermeyi de unutmamış.
