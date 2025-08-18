Bir Mekanda Yemek Videosu Çeken Çift Restorana Bir Aracın Dalması ile Neye Uğradığını Şaşırdı

Günümüzde artık neredeyse elimizde kameralarla yaşıyoruz. Bu sebeple bir sürü ilginç an da kameralara yansıyor. Bir çift girdikleri mekanda sosyal medya hesapları için yemek videosu çekmek istedi. Ekipmanlarını hazırlayıp kamera karşısına geçen çift hayatlarının şokunu yaşadı. Bir anda restorana dalan araç çiftin masasına çarptı. Tuzla buz olan camlardan son anda kaçmayı başaran çiftin kaza anları kameralarına anbean yansıdı. Çiftin ekipmanları ise kaza anında yerinden bile oynamadı.

Kaynak: Reddit/DamnnnSid