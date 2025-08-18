Bir Mekanda Yemek Videosu Çeken Çift Restorana Bir Aracın Dalması ile Neye Uğradığını Şaşırdı

Günümüzde artık neredeyse elimizde kameralarla yaşıyoruz. Bu sebeple bir sürü ilginç an da kameralara yansıyor. Bir çift girdikleri mekanda sosyal medya hesapları için yemek videosu çekmek istedi. Ekipmanlarını hazırlayıp kamera karşısına geçen çift hayatlarının şokunu yaşadı. Bir anda restorana dalan araç çiftin masasına çarptı. Tuzla buz olan camlardan son anda kaçmayı başaran çiftin kaza anları kameralarına anbean yansıdı. Çiftin ekipmanları ise kaza anında yerinden bile oynamadı.
Kaynak: Reddit/DamnnnSid
Buradan izleyebilirsiniz;
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
