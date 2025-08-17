onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Yurt Dışında Kadınların Gizli Yardım İşaretiyle Yapılan Bir Deney Farkındalık Seviyesini Gözler Önüne Serdi!

Yurt Dışında Kadınların Gizli Yardım İşaretiyle Yapılan Bir Deney Farkındalık Seviyesini Gözler Önüne Serdi!

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
17.08.2025 - 13:47

İçerik Devam Ediyor

Son yıllarda kadınların tehlike anında kullandığı gizli yardım işareti, dünyanın birçok ülkesinde bilinçlendirme kampanyalarının odağı haline geldi. Bu işaretin toplum tarafından ne kadar bilindiğini görmek için yurt dışında ilginç bir sosyal deney gerçekleştirildi.

Deneyde bir kadın önce yanından geçen insanlara dokundu ardından bu işareti yaptı. Fakat deney çarpıcı bir gerçeği ortaya koydu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Sadece 2 kişi yardım etti.

Sadece 2 kişi yardım etti.

Deneyin sonucunda insanların bu konuda bilinçsiz olduğu ya da sorumluluk almamak kaçındığı görüldü. Bu hareket dizilere, filmlere bile konu olmuştu. Belki de pek çok hayatı kurtarabilecek olan bu hareket konusunda bilinçlenmenin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha hatırlattı.

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın