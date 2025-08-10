onedio
Bebeğinin Eski Kıyafetlerini İsteyen Kişinin Kıyafetlerle Büyü Yapacağını Anlatan Kadın Anneleri Uyardı

Bebeğinin Eski Kıyafetlerini İsteyen Kişinin Kıyafetlerle Büyü Yapacağını Anlatan Kadın Anneleri Uyardı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.08.2025 - 14:18 Son Güncelleme: 10.08.2025 - 14:29

Günümüz dünyası, teknoloji ve bilim dünyası olsa da, bazı insanlar hala büyü ve hurafelere inanmayı sürdürüyor. Bu inançların temelinde çoğunlukla kültürel miras ve gelenekler yer var. Hurafeler, gerçekliği kanıtlanmamış, çoğunlukla mantık dışı düşünce ve davranışları içerir ve toplumda gereksiz korkuların yayılmasına yol açabiliyor. Bilimin rehberliğinde, bu tür inançların sorgulanması ve bilinçli yaklaşımlar geliştirilmesi, bireylerin daha sağlıklı ve akılcı kararlar almasına yardımcı olacaktır.

Bir kadın bebeğinin eski kıyafetlerini isteyen kadının o kıyafetlerle büyü yapacağını, bunu nasıl farkettiğini ve nasıl çözüm bulduğunu anlattı.

Buradan izleyebilirsiniz;

"Bebek kıyafetleriyle büyü yapacağını, bu şekilde bebek sahibi olacağını söyledi."

"Bebek kıyafetleriyle büyü yapacağını, bu şekilde bebek sahibi olacağını söyledi."

Bebeğinin küçülen kıyafetlerini isteyen kadına, bebeğinin cinsiyetini sorması üzerine şüphelenen durumu bir hocaya danışmış. Kullanılmış bebek kıyafetleri ile büyü yaparak çocuk sahibi olmak isteyen kadına ise kıyafetleri vermemiş. Sosyal medyada viral olan o videoya pek çok tepki geldi. Yalnızca büyüye inanılması meselesi değil, bu şekilde kıyafete ihtiyacı olan bebeklere yapılacak olası yardımların da önünün kesilebileceği akıllara geldi.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı'ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Yorum Yazın