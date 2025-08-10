Bebeğinin Eski Kıyafetlerini İsteyen Kişinin Kıyafetlerle Büyü Yapacağını Anlatan Kadın Anneleri Uyardı

Günümüz dünyası, teknoloji ve bilim dünyası olsa da, bazı insanlar hala büyü ve hurafelere inanmayı sürdürüyor. Bu inançların temelinde çoğunlukla kültürel miras ve gelenekler yer var. Hurafeler, gerçekliği kanıtlanmamış, çoğunlukla mantık dışı düşünce ve davranışları içerir ve toplumda gereksiz korkuların yayılmasına yol açabiliyor. Bilimin rehberliğinde, bu tür inançların sorgulanması ve bilinçli yaklaşımlar geliştirilmesi, bireylerin daha sağlıklı ve akılcı kararlar almasına yardımcı olacaktır.

Bir kadın bebeğinin eski kıyafetlerini isteyen kadının o kıyafetlerle büyü yapacağını, bunu nasıl farkettiğini ve nasıl çözüm bulduğunu anlattı.