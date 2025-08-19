Orada Ne İşin Var? Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya'yı Moda Programı 'Gardırop Savaşları'nda İzlemişiz!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir, sezon içinde defalarca kez reyting rekoru kırmayı başardı. Hatta bu da yetmedi, Kanal D'nin son 15 yıllık rekorunu alt üst etti. Onun bu başarısının ardından yeni sezonda toprak ve aşiret temalı dizilerin de önü açıldı.

Uzak Şehir'de bir-iki karakter hariç neredeyse karakterlerin tümü çok sevildi. O isimlerden biri olan Kaya da evin küçük kardeşi olarak herkeste ayrı bir yer edindi. @ceren.tsll adlı TikTok kullanıcısı, Kaya karakterine hayat veren Atakan Özkaya'yı ilk kez nerede gördüğümüzü gözler önüne serdi!