Orada Ne İşin Var? Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya'yı Moda Programı 'Gardırop Savaşları'nda İzlemişiz!

Orada Ne İşin Var? Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya'yı Moda Programı 'Gardırop Savaşları'nda İzlemişiz!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.08.2025 - 11:02

Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir, sezon içinde defalarca kez reyting rekoru kırmayı başardı. Hatta bu da yetmedi, Kanal D'nin son 15 yıllık rekorunu alt üst etti. Onun bu başarısının ardından yeni sezonda toprak ve aşiret temalı dizilerin de önü açıldı.

Uzak Şehir'de bir-iki karakter hariç neredeyse karakterlerin tümü çok sevildi. O isimlerden biri olan Kaya da evin küçük kardeşi olarak herkeste ayrı bir yer edindi. @ceren.tsll adlı TikTok kullanıcısı, Kaya karakterine hayat veren Atakan Özkaya'yı ilk kez nerede gördüğümüzü gözler önüne serdi!

Kaynak: https://www.tiktok.com/@ceren.tsll/vi...
Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya, 2016 yılında yayınlanann Gardırop Savaşları'nda Aycan'ın arkasında görünmüş!

Kardeşlerim'de canlandırdığı Sarp karakterinin ardından Atakan Özkaya Uzak Şehir dizisinde büyük bir çıkış yakaladı.

Canlandırdığı Kaya karakteriyle çok sevilen Atakan Özkaya, sosyal medyada da büyük bir hayran kitlesi elde etti. Başarılı oyuncunun ekranlardaki ilk görüntüsünün TV dizileri değil, 2016 yılında yayınlanan Gardırop Savaşları'nda popüler yarışmacı Aycan'ın çekimi yapılırken görüldüğü ortaya çıktı. TikTok kullanıcısı @ceren.tsll, dikkatiyle o anları ortaya çıkardı.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
