Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe’nin Başrollerindeki Taşacak Ha Bu Deniz Dizisine Bir Oyuncu Daha Katıldı!

Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe'nin Başrollerindeki Taşacak Ha Bu Deniz Dizisine Bir Oyuncu Daha Katıldı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
19.08.2025 - 10:00

TRT 1’de yayına hazırlanan yeni sezon dizisi Taşacak Ha Bu Deniz için çalışmalar sürüyor. Karadeniz dizisinin başrollerinin kim olacağı merak konusu olurken geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Sen Anlat Karadeniz’de izlediğimiz Ulaş Tuna Astepe yeniden başrol için el sıkışırken, kadın başrol ise Deniz Baysal olmuştu. Birsen Altuntaş şimdi de diziye dahil olan bir yeni oyuncuyu daha açıkladı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Sen Anlat Karadeniz’deki rolüyle epey sevilmişti Ulaş Tuna Astepe.

Taşacak Ha Bu Deniz için birçok erkek oyuncu ile görüşme yapıldı ancak karar Ulaş Tuna Astepe’den yana oldu. En son Teşkilat’ta izlediğimiz Deniz Baysal da diziyle anlaşmaya varınca ikilinin partnerliği merak uyandırdı.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Onur Dilber de kadroya dahil oldu!

“Ğezep” lakaplı Süleyman karakterine hayat vermeye hazırlanan oyuncunun eğlenceli bir rolü olacağı biliniyor. OGM Pictures imzalı dizinin henüz ne zaman yayınlanacağı ve sete çıkacağı belli değil.

