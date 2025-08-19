Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe’nin Başrollerindeki Taşacak Ha Bu Deniz Dizisine Bir Oyuncu Daha Katıldı!
TRT 1’de yayına hazırlanan yeni sezon dizisi Taşacak Ha Bu Deniz için çalışmalar sürüyor. Karadeniz dizisinin başrollerinin kim olacağı merak konusu olurken geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Sen Anlat Karadeniz’de izlediğimiz Ulaş Tuna Astepe yeniden başrol için el sıkışırken, kadın başrol ise Deniz Baysal olmuştu. Birsen Altuntaş şimdi de diziye dahil olan bir yeni oyuncuyu daha açıkladı. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
Sen Anlat Karadeniz’deki rolüyle epey sevilmişti Ulaş Tuna Astepe.
Birsen Altuntaş’ın haberine göre Onur Dilber de kadroya dahil oldu!
