Aynadaki Yabancı Dizisinde Simay Barlas’ın Annesi Rolüne Hayat Verecek İsim Belli Oldu

Elif Sude Yenidoğan
19.08.2025 - 08:56

Yeni sezon dizilerinde gelişmeler devam ediyor. Kimisi sete çıktı, kimisi cast çalışmalarını sürdürüyor. Aynadaki Yabancı dizisi de atv’de ekranlara gelmek için hazırlıklarına devam edilen dizilerden. Başrolleri Simay Barlas ve Caner Topçu’nun paylaşacağı dizide yeni bir gelişme oldu. Birsen Altuntaş, Simay Barlas’ın annesi rolüne hayat verecek ismin netleştiğini aktardı. Gelin detaylara geçelim!

Dizinin başrolleri için aslında Simay Barlas ve Onur Tuna’nın buluşacağına dair iddialar vardı.

Onur Tuna’nın imza aşamasına geldiği öğrenilmişti. Ancak rol Caner Topçu’nun oldu. Sektörün genç yıldızlarından Simay Barlas ve Caner Topçu dizide başrolleri paylaşacak. Henüz sete çıkışı, yayın günü belli olmayan dizi atv’de izleyici karşısına çıkacak.

Simay Barlas’ın annesi ise Ayten Soykök oldu.

MF Yapım’ın üstlendiği dizide Melahat karakterine hayat verecek. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Soykök’ün saç makyaj provaları devam etmekte. Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün oturduğu proje için detayları aktarıyor olacağız!

Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
