Aynadaki Yabancı Dizisinde Simay Barlas’ın Annesi Rolüne Hayat Verecek İsim Belli Oldu
Yeni sezon dizilerinde gelişmeler devam ediyor. Kimisi sete çıktı, kimisi cast çalışmalarını sürdürüyor. Aynadaki Yabancı dizisi de atv’de ekranlara gelmek için hazırlıklarına devam edilen dizilerden. Başrolleri Simay Barlas ve Caner Topçu’nun paylaşacağı dizide yeni bir gelişme oldu. Birsen Altuntaş, Simay Barlas’ın annesi rolüne hayat verecek ismin netleştiğini aktardı. Gelin detaylara geçelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dizinin başrolleri için aslında Simay Barlas ve Onur Tuna’nın buluşacağına dair iddialar vardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Simay Barlas’ın annesi ise Ayten Soykök oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın