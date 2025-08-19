Aynadaki Yabancı Dizisinde Simay Barlas’ın Annesi Rolüne Hayat Verecek İsim Belli Oldu

Yeni sezon dizilerinde gelişmeler devam ediyor. Kimisi sete çıktı, kimisi cast çalışmalarını sürdürüyor. Aynadaki Yabancı dizisi de atv’de ekranlara gelmek için hazırlıklarına devam edilen dizilerden. Başrolleri Simay Barlas ve Caner Topçu’nun paylaşacağı dizide yeni bir gelişme oldu. Birsen Altuntaş, Simay Barlas’ın annesi rolüne hayat verecek ismin netleştiğini aktardı. Gelin detaylara geçelim!