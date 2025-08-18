onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Nilsu Berfin Aktaş Doğum Günü Partisinde Sevgilisiyle İlk Kez Paylaşım Yaptı

Nilsu Berfin Aktaş Doğum Günü Partisinde Sevgilisiyle İlk Kez Paylaşım Yaptı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
18.08.2025 - 11:20

Ekranların sevilen yüzü Nilsu Berfin Aktaş, aşk hayatıyla sıkça gündeme gelen isimlerden. Genç oyuncunun geçtiğimiz aylarda yeni sevgilisi ile tatilin tadını çıkardığı pozları paylaşılmıştı. Ancak kendisinden bir açıklama ya da paylaşım gelmemişti. Şimdiyse doğum gününü sevenleriyle kutlayan Aktaş, sevgilisiyle paylaşım yapmasıyla sosyal medyada ilgi çekti. Gelin detaylara geçelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Güzel oyuncu en son Şakir Paşa Ailesi’nde rol almıştı.

Güzel oyuncu en son Şakir Paşa Ailesi’nde rol almıştı.

Ancak dizinin başına gelmeyen olay kalmamış, ekranlara ara vermek zorunda kalmıştı. Tam yeniden başladı derken sıkıntılar tekrar etmiş ve dizi sezon finali yapmıştı. Yeni sezonda ekranlara geleceği duyurulsa da ne yazık ki bu karardan da maliyetler sebebiyle vazgeçilmiş ve dizi final yapmıştı.

Sezon arasını tatil yaparak değerlendiren Nilsu Berfin Aktaş, sevgilisiyle ilk olarak böyle görüntülenmişti. 👇

Sezon arasını tatil yaparak değerlendiren Nilsu Berfin Aktaş, sevgilisiyle ilk olarak böyle görüntülenmişti. 👇

Yanındaki kişinin yapımcı Tolga Aykut olduğu öğrenilmişti. Geçtiğimiz akşam dostlarıyla doğum gününü kutlayan Aktaş, bu sefer sevgilisiyle de paylaşım yapmayı es geçmedi.

Tolga Aykut’un paylaşımını alıntılayarak kendi hikayesine ekledi.

Tolga Aykut’un paylaşımını alıntılayarak kendi hikayesine ekledi.

Böylelikle ikiliden ilk paylaşım gelmiş oldu. Nasıl buldunuz, yakıştırdınız mı? Yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın