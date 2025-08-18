Nilsu Berfin Aktaş Doğum Günü Partisinde Sevgilisiyle İlk Kez Paylaşım Yaptı
Ekranların sevilen yüzü Nilsu Berfin Aktaş, aşk hayatıyla sıkça gündeme gelen isimlerden. Genç oyuncunun geçtiğimiz aylarda yeni sevgilisi ile tatilin tadını çıkardığı pozları paylaşılmıştı. Ancak kendisinden bir açıklama ya da paylaşım gelmemişti. Şimdiyse doğum gününü sevenleriyle kutlayan Aktaş, sevgilisiyle paylaşım yapmasıyla sosyal medyada ilgi çekti. Gelin detaylara geçelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Güzel oyuncu en son Şakir Paşa Ailesi’nde rol almıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sezon arasını tatil yaparak değerlendiren Nilsu Berfin Aktaş, sevgilisiyle ilk olarak böyle görüntülenmişti. 👇
Tolga Aykut’un paylaşımını alıntılayarak kendi hikayesine ekledi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın