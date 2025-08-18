onedio
Türkiye'ye Döneceği İddia Edilen Oyuncu Sibel Kekilli'den Açıklama Geldi

Türkiye’ye Döneceği İddia Edilen Oyuncu Sibel Kekilli’den Açıklama Geldi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.08.2025 - 10:37

Dünyaca ünlü yapım Game of Thrones ve Fatih Akın’ın Duvara Karşı filmlerinde sergilediği performansla hafızalara kazınan Türk asıllı Alman oyuncu Sibel Kekilli’nin yeniden Türkiye’ye döneceği iddia edilmişti. Ünlü oyuncu Sibel Kekilli’den iddialar hakkında açıklama geldi.

Ünlü oyuncu Sibel Kekilli bir dönem sosyal medya hesabına Türkiye'den erişimi kısıtlamıştı.

Ünlü oyuncu Sibel Kekilli bir dönem sosyal medya hesabına Türkiye’den erişimi kısıtlamıştı.

Özellikle Duvara Karşı ve Game of Thrones’ta aldığı rollerle adından söz ettiren ünlü oyuncu Sibel Kekilli, sosyal medyada zaman zaman olumsuz yorumlar ve taciz mesajları alması nedeniyle bir süre önce Instagram hesabına Türkiye’den girişleri engelleme kararı almıştı.

Yeniden Türkiye'ye döneceği iddia edilen Sibel Kekilli'den açıklama geldi.

Yeniden Türkiye’ye döneceği iddia edilen Sibel Kekilli’den açıklama geldi.

Sibel Kekilli hakkında geçtiğimiz günlerde yeniden Türkiye’ye döneceği hakkında bir haber çıkmıştı. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu haberle ‘dalga geçerek’ 'Görünüşe göre bu insanlar benim bilmediğim bir şeyi biliyor' dedi.

Sibel Kekilli'nin son hali 👇

Sibel Kekilli'nin son hali 👇

Sibel Kekilli kimdir?

Sibel Kekilli kimdir?

Sibel Kekilli, Türk asıllı Alman oyuncudur. 16 Haziran 1980’de Almanya’nın Heilbronn kentinde dünyaya gelmiştir. Ailesi, 1970’lerde Türkiye’den Almanya’ya göç eden işçi kökenli bir ailedir. Kekilli, eğitim hayatını tamamladıktan sonra belediyede memur olarak çalışmış, ardından farklı işlerde görev almıştır.

Sibel Kekilli’nin hayatı, 2004 yılında Fatih Akın imzalı Duvara Karşı (Gegen die Wand) filminde başrol oynamasıyla değişti. Film, Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı ödülünü kazandı ve Kekilli’ye büyük bir ün getirdi. Bu performansıyla “En İyi Kadın Oyuncu” dalında Avrupa Film Ödülü’ne layık görüldü.

Kariyerine Almanya’da birçok yapımla devam eden Kekilli, uluslararası alanda ise özellikle HBO’nun kült dizisi Game of Thrones’ta canlandırdığı Shae karakteriyle tanındı. Bu rol, ona dünya çapında büyük bir hayran kitlesi kazandırdı.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
