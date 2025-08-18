Türkiye’ye Döneceği İddia Edilen Oyuncu Sibel Kekilli’den Açıklama Geldi

Sibel Kekilli, Türk asıllı Alman oyuncudur. 16 Haziran 1980’de Almanya’nın Heilbronn kentinde dünyaya gelmiştir. Ailesi, 1970’lerde Türkiye’den Almanya’ya göç eden işçi kökenli bir ailedir. Kekilli, eğitim hayatını tamamladıktan sonra belediyede memur olarak çalışmış, ardından farklı işlerde görev almıştır.

Sibel Kekilli’nin hayatı, 2004 yılında Fatih Akın imzalı Duvara Karşı (Gegen die Wand) filminde başrol oynamasıyla değişti. Film, Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı ödülünü kazandı ve Kekilli’ye büyük bir ün getirdi. Bu performansıyla “En İyi Kadın Oyuncu” dalında Avrupa Film Ödülü’ne layık görüldü.

Kariyerine Almanya’da birçok yapımla devam eden Kekilli, uluslararası alanda ise özellikle HBO’nun kült dizisi Game of Thrones’ta canlandırdığı Shae karakteriyle tanındı. Bu rol, ona dünya çapında büyük bir hayran kitlesi kazandırdı.