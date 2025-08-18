onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Yayıncı Oğuzhan Dalgakıran’ın (Jrokez) Vefatı Sonrası Yayıncı Eldorina’ya Ölüm Tehditleri Yağdı

Yayıncı Oğuzhan Dalgakıran’ın (Jrokez) Vefatı Sonrası Yayıncı Eldorina’ya Ölüm Tehditleri Yağdı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.08.2025 - 09:23 Son Güncelleme: 18.08.2025 - 09:33

Jrokez olarak bilinen Kick yayıncısı Oğuzhan Dalgakıran'ın ölüm haberi gündeme bomba gibi düştü. Haberin yayılmaya başladığı sırada yayın yapan isimlerden biri olan Eldorina lakaplı yayıncı Gizem Çağlar’ın yayınını kapatmaması sonrasında kendisine bir grup tarafından tepki gösterildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Eldorina “Ölüm tehdidi ve tecavüz edilmekle tehdit edildim” dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Oğuzhan Dalgakıran'ın ölüm haberinin duyulduğu sırada yayınını kapatmayan Eldorina’ya takipçilerinden tepki geldi.

Oğuzhan Dalgakıran'ın ölüm haberinin duyulduğu sırada yayınını kapatmayan Eldorina’ya takipçilerinden tepki geldi.

Eldorina lakaplı yayıncı, Oğuzhan Dalgakıran’ın (Jrokez) geçirdiği kaza sonrası yayını kapatmadığı için kendisine yüklenilince gözyaşlarını tutamadı: “Sanki kazayı ben yaptırmışım gibi davranan insanlar var. Elim ayağım titriyor.”

İşte Eldorina’nın yayın sırasında söyledikleri:

Daha sonra sosyal medya hesabından da açıklama yapan Eldorina “Ölüm tehdidi ve tecavüz edilmekle tehdit edildim” dedi.

Daha sonra sosyal medya hesabından da açıklama yapan Eldorina “Ölüm tehdidi ve tecavüz edilmekle tehdit edildim” dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
3
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın