Yayıncı Oğuzhan Dalgakıran’ın (Jrokez) Vefatı Sonrası Yayıncı Eldorina’ya Ölüm Tehditleri Yağdı
Jrokez olarak bilinen Kick yayıncısı Oğuzhan Dalgakıran'ın ölüm haberi gündeme bomba gibi düştü. Haberin yayılmaya başladığı sırada yayın yapan isimlerden biri olan Eldorina lakaplı yayıncı Gizem Çağlar’ın yayınını kapatmaması sonrasında kendisine bir grup tarafından tepki gösterildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Eldorina “Ölüm tehdidi ve tecavüz edilmekle tehdit edildim” dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oğuzhan Dalgakıran'ın ölüm haberinin duyulduğu sırada yayınını kapatmayan Eldorina’ya takipçilerinden tepki geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte Eldorina’nın yayın sırasında söyledikleri:
Daha sonra sosyal medya hesabından da açıklama yapan Eldorina “Ölüm tehdidi ve tecavüz edilmekle tehdit edildim” dedi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın