Jrokez Lakaplı Oğuzhan Dalgakıran'ın Son Paylaşımı Gündem Oldu: “Hem Fenerbahçe Hem Yoğun Yayın Serisi Yordu”

Merve Ersoy
17.08.2025 - 23:34

Jrokez olarak bilinen Kick yayıncısı Oğuzhan Dalgakıran'ın ölüm haberi gündeme bomba gibi düştü. Başta trafik kazası geçirdiği iddia edilen Jrokez'in evinin balkonundan düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Tüm sevenlerini yasa boğan haberin ardından Jrokez'in son yayını ve Instagram'da, yayında son paylaşım ve 1 ay önce X'te yaptığı paylaşım gündem oldu.

Jrokez olarak bilinen Kick yayıncısı Oğuzhan Dalgakıran'ın ölüm haberi tüm sevenlerini yasa boğdu.

Jrokez'e ulaşamayan arkadaşları durumu sosyal medyada gündeme getirdi. Yayıncılar Jrokez'in kaza haberini öğrenmesinin ardından birer birer yayınlarını sonlandırdı. Jrokez'in durumu merak edilirken, gazeteci İbrahim Haskoloğlu Jrokez'in evinin balkonundan düştüğünü ve hayatını kaybettiğini açıkladı.

Jrokez'in ölüm haberinin ardından Instagram'daki son paylaşımı gündem oldu.

Jrokez son paylaşımında, 'Dostlar bayağı halsiz ve bitkin uyandım. Sanırım hem Fenerbahçe hem yoğun yayın serisi yordu beni. Bugünlük izninizi istiyorum. Yarın iyi olursam inşallah bugünün acısını çıkarırız. Kusura bakmayın yayını iptal ettiğim için. Allah'a emanet olun.' ifadelerine yer verdi.

Jrokez'in son yayınındaki vedası:

Ölüm haberinin ardından Jrokez'in 1 ay önce X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı paylaşım da gündem oldu.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
