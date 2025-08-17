Jrokez Lakaplı Oğuzhan Dalgakıran'ın Son Paylaşımı Gündem Oldu: “Hem Fenerbahçe Hem Yoğun Yayın Serisi Yordu”
Jrokez olarak bilinen Kick yayıncısı Oğuzhan Dalgakıran'ın ölüm haberi gündeme bomba gibi düştü. Başta trafik kazası geçirdiği iddia edilen Jrokez'in evinin balkonundan düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Tüm sevenlerini yasa boğan haberin ardından Jrokez'in son yayını ve Instagram'da, yayında son paylaşım ve 1 ay önce X'te yaptığı paylaşım gündem oldu.
Jrokez'in ölüm haberinin ardından Instagram'daki son paylaşımı gündem oldu.
Jrokez'in son yayınındaki vedası:
Ölüm haberinin ardından Jrokez'in 1 ay önce X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı paylaşım da gündem oldu.
