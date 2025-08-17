onedio
Jrokez Lakaplı Kick Yayıncısı Oğuzhan Dalgakıran Kimdir? Jrokez Kaza mı Yaptı, Öldü mü?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
17.08.2025 - 21:50

Jrokez lakaplı Kick yayıncısı Oğuzhan Dalgakıran'ın kaza geçirdiği iddia edildi. İddiaların ardından Jrokez Oğuzhan Dalgakıran kimdir, kaza mı yaptı, öldü mü? diye merak edilmeye başlandı. Jrokez lakaplı Oğuzhan Dalgakıran'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

İşte detaylar...

Jrokez Lakaplı Oğuzhan Dalgakıran Kimdir?

Jrokez olarak bilinen Kick yayıncısı Oğuzhan Dalgakıran, yaptığı yayınlarla tanınan bir isim. Twitch ile yayın hayatına giren Oğuzhan Dalgakıran, Kendine Müzisyen'in de içerisinde olduğu Twitch Erik Dalı grubunda yer alıyor.

Jrokez Oğuzhan Dalgakıran Kaç Yaşında?

Jrokez, 24 Şubat 1999 tarihinde dünyaya geldi.

Jrokez Oğuzhan Dalgakıran Nereli?

Jrokez'in Mersinli olduğu biliniyor.

Jrokez Oğuzhan Dalga Kıran Kaza mı Geçirdi?

Jrokez lakaplı Oğuzhan Dalgakıran'ın kaza geçirdiği biliniyor. Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, Jrokez'in trafik kazası geçirmediğini, yüksekten düştüğünü açıkladı.

Jrokez Oğuzhan Dalgakıran Öldü mü? Jrokez Sağlık Durumu Nasıl?

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, Jrokez'in evinin balkonundan düşerek hayatını kaybettiğini açıkladı.

Jrokez Oğuzhan Dalgakıran Instagram Hesabı

Jrokez lakaplı Oğuzhan Dalgakıran'ın Instagram hesabı: jrokez

