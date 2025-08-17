onedio
Jrokez Olarak Bilinen Kick Yayıncısı Oğuzhan Dalgakıran'ın Evinin Balonundan Düşerek Hayatını Kaybetti

Jrokez Olarak Bilinen Kick Yayıncısı Oğuzhan Dalgakıran'ın Evinin Balonundan Düşerek Hayatını Kaybetti

17.08.2025 - 21:25

Jrokez lakaplı Kick yayıncısı Oğuzhan Dalgakıran'ın kaza geçirdiği iddia edildi. Oğuzhan Dalgakıran'ın geçirdiği kazaya dair trafik kazası ya da balkondan düşme olduğuna dair iddialar sosyal medyada yayılırken pek çok yayıncı kaza iddiasının yayılması ve Oğuzhan Dalgakıran'a ulaşamamalarının ardından yayınlarını sonlandırdı. Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, Jrokez lakaplı Kick yayıncısı Oğuzhan Dalgakıran'ın evinin balkonundan düştükten sonra hayatını kaybettiğini açıkladı.

Jrokez olarak bilinen Kick yayıncısı Oğuzhan Dalgakıran'ın kaza geçirdiği iddia edildi.

Kick'te yayın yapan Jrokez lakaplı Oğuzhan Dalgakıran'ın kaza geçirdiği iddiasının ardından pek çok yayıncı yayınlarını sonlandırdı. Eray Can Özkenar , Jrokez'a ulaşılamamasının ardından apar topar yayını kapattı. Grimnax, Jrokez'dan haber alınamamasının ardından wtcN'ı aradı. 'Kaza olmuş. Ferit'in sesi bayağı kötüydü. Siz dualarınızı eksik etmeyin.' dedi.

İbrahim Haskoloğlu, balkondan düşen Oğuzhan Dalgakıran'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Jrokez lakaplı Oğuzhan Dalgakıran'ın son Instagram paylaşımı:

Zeon, gelen telefonun ardından ağlayarak yayını kapattı.

Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum.
