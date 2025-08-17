Jrokez Olarak Bilinen Kick Yayıncısı Oğuzhan Dalgakıran'ın Evinin Balonundan Düşerek Hayatını Kaybetti
Jrokez lakaplı Kick yayıncısı Oğuzhan Dalgakıran'ın kaza geçirdiği iddia edildi. Oğuzhan Dalgakıran'ın geçirdiği kazaya dair trafik kazası ya da balkondan düşme olduğuna dair iddialar sosyal medyada yayılırken pek çok yayıncı kaza iddiasının yayılması ve Oğuzhan Dalgakıran'a ulaşamamalarının ardından yayınlarını sonlandırdı. Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, Jrokez lakaplı Kick yayıncısı Oğuzhan Dalgakıran'ın evinin balkonundan düştükten sonra hayatını kaybettiğini açıkladı.
İbrahim Haskoloğlu, balkondan düşen Oğuzhan Dalgakıran'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.
Jrokez lakaplı Oğuzhan Dalgakıran'ın son Instagram paylaşımı:
Zeon, gelen telefonun ardından ağlayarak yayını kapattı.
