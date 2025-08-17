onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İlber Ortaylı, Bugünkü Köşe Yazısında Mangal Kültürünü Eleştirdi

İlber Ortaylı, Bugünkü Köşe Yazısında Mangal Kültürünü Eleştirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.08.2025 - 18:36

Köşe yazıları ve yorumlarıyla zaman zaman gündem belirleyen İlber Ortaylı'nın bugünkü konusu mangal kültürüydü. Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, köşe yazısında orman yangınlarına değindi. Yangınların çoğunun insan eliyle çıktığını vurgulayan Ortaylı, mangal kültürünü sert biçimde eleştirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlber Ortaylı mangal kültürünü eleştirdiği yazısında geçmişe göndermeler yaptı.

İlber Ortaylı mangal kültürünü eleştirdiği yazısında geçmişe göndermeler yaptı.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Hürriyet’teki yazısında hem mangal alışkanlığını hem de ormanlardaki bakımsızlığı eleştirdi. Özellikle mangal konusuna dikkat çekerek, “Adam, mangal yakmadığı zaman yaşamının anlamı kalmıyor. Oysa 50 yıl önce bu millet kuru köftesini yer, kır gezisinden dönerdi. Bu âdet nereden çıktı, anlaşılmıyor” ifadelerini kullandı.

İlber Ortaylı, orman köylülerinin eğitime tabi tutulması gerektiğini dile getirdi.

İlber Ortaylı, orman köylülerinin eğitime tabi tutulması gerektiğini dile getirdi.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, orman köylülerinin bakım konusunda denetime tabi tutulması gerektiğini vurgulayarak, “Avrupa’da köylüsü de şehirde yaşayanı da her pazar ağaçlarını budamayı alışkanlık edinmiştir. Bizim ormanlarımız ise yol kenarlarından bakıldığında kurumuş çalılarla doludur; bu, yangın çıkması için birebir manzaradır” dedi.

Ortaylı ayrıca, bilinçsiz insan davranışlarının yangın riskini artırdığını belirtti. Otomobillerden atılan izmaritlere dikkat çekerek, bazı bölgelerde ormanlara giriş yasağının doğru bir uygulama olduğunu ifade etti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın