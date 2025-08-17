İlber Ortaylı, Bugünkü Köşe Yazısında Mangal Kültürünü Eleştirdi

Prof. Dr. İlber Ortaylı, orman köylülerinin bakım konusunda denetime tabi tutulması gerektiğini vurgulayarak, “Avrupa’da köylüsü de şehirde yaşayanı da her pazar ağaçlarını budamayı alışkanlık edinmiştir. Bizim ormanlarımız ise yol kenarlarından bakıldığında kurumuş çalılarla doludur; bu, yangın çıkması için birebir manzaradır” dedi.

Ortaylı ayrıca, bilinçsiz insan davranışlarının yangın riskini artırdığını belirtti. Otomobillerden atılan izmaritlere dikkat çekerek, bazı bölgelerde ormanlara giriş yasağının doğru bir uygulama olduğunu ifade etti.