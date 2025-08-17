Özgür Özel İsmini Açıklamıştı: Mücahit Birinci AKP’den Kesin İhraç İstemiyle Disipline Sevk Edildi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel daha önce AKP MKYK’da da görev alan avukat Mücahit Birinci’nin, İBB soruşturmasında tutuklanan iş insanı Murat Kapki’den 2 milyon dolar rüşvet istediğini açıklamıştı. Savcılık da iddialar üzerine soruşturma başlatmıştı.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, AKP üyesi Mücahit Birinci’nin kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmesine karar verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Mücahit Birinci açıklamaları hafta içinin en çok konuşulan konularından olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mücahit Birinci, üyesi olduğu AKP’den kesin ihraç talebi ile disipline sevk edildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın