Özgür Özel İsmini Açıklamıştı: Mücahit Birinci AKP'den Kesin İhraç İstemiyle Disipline Sevk Edildi

Özgür Özel İsmini Açıklamıştı: Mücahit Birinci AKP’den Kesin İhraç İstemiyle Disipline Sevk Edildi

17.08.2025 - 16:12

CHP Genel Başkanı Özgür Özel daha önce AKP MKYK’da da görev alan avukat Mücahit Birinci’nin, İBB soruşturmasında tutuklanan iş insanı Murat Kapki’den 2 milyon dolar rüşvet istediğini açıklamıştı. Savcılık da iddialar üzerine soruşturma başlatmıştı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, AKP üyesi Mücahit Birinci’nin kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmesine karar verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Mücahit Birinci açıklamaları hafta içinin en çok konuşulan konularından olmuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Mücahit Birinci açıklamaları hafta içinin en çok konuşulan konularından olmuştu.

Özgür Özel, Mücahit Birinci’nin İBB soruşturmasında tutuklanan iş insanı Murat Kapki ile görüşerek, “Bu ifadeyi imzala, 2 milyon dolar ver, hapisten çık” dediğini iddia etmişti. Özel’in açıklamaları sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

Özgür Özel’in açıklamasında, Mücahit Birinci’nin Kapki’ye kendisi hakkında basında konuşan Cem Küçük, Nedim Şener gibi isimleri de susturacağını söylediği yer alıyordu.

Bunun üzerine Nedim Şener ile Mücahit Birinci sosyal medyada birbirlerine küfür etmişti.

Mücahit Birinci, üyesi olduğu AKP'den kesin ihraç talebi ile disipline sevk edildi.

Mücahit Birinci, üyesi olduğu AKP’den kesin ihraç talebi ile disipline sevk edildi.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, parti üyesi Mücahit Birinci’nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan iş insanı Murat Kapki’den siyasi nüfuzunu kullanmak suretiyle menfaat temin etmeyi teklif ettiği iddiası ve sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle disipline sevk edilmesine karar verdi.

