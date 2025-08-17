onedio
Okullarda İngilizce Dersleri İçin Köklü Değişim: "Anlıyorum ama Konuşamıyorum" Tarih Olacak

İsmail Kahraman
17.08.2025 - 15:03

Milli Eğitim Bakanlığı okullarda İngilizce dersleri için devrim niteliğinde değişiklikler yapacak. Yeni müfredatla birlikte dersler sadeleşecek ve ezberden uzak olacak. Sınıflarda öğrenciler seviyelerine göre gruplara ayrılacak. Bakanlık yeni değişiklikle “Anlıyorum ama konuşamıyorum” lafının tarih olmasını hedefliyor.

Kaynak: Oğuz Şahin / Ekol TV

Milli Eğitim Bakanlığı okullardaki İngilizce dersleri ile ilgili yeni öğretim yılında bir dizi değişiklik yapacak.

Ekol TV’den Oğuz Şahin’in haberine göre, yeni sistemle birlikte İngilizce dersleri ezberden uzak, daha sade ve öğrencilerin günlük yaşamla bağ kurabileceği şekilde işlenecek.

İngilizce ders kitapları baştan sona yenilenecek, mevcut konular azaltılacak. Örneğin bir yılda 12 ünite işleniyorsa bu sayı 8’e düşürülecek. Böylece öğrencilerin konuları sindirmesi için daha fazla zaman kalacak.

Sistemin bir diğer yeniliği, öğrencilerin seviyelerine göre kümelere ayrılması. Her sınıfta üç ayrı grup oluşturulacak ve öğrenciler kendi seviyelerine uygun aktivitelerle ders işleyecek.

Yeni müfredat 8 tema üzerine kurulu olacak.

  • Okulda yaşam

  • Sınıfta yaşam

  • Evde yaşam

  • Mahallede yaşam

  • Ülkede yaşam

  • Dünyada yaşam

  • Evren

  • Gelecek. 

Böylece çocuklar İngilizceyi yalnızca derslerde değil, hayatın farklı alanlarında da kullanmayı öğrenecek. Ayrıca her yılın başında 4 haftalık tekrar dönemiyle öğrencilerin önceki bilgilerini tazelemesi sağlanacak.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
