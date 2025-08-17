Okullarda İngilizce Dersleri İçin Köklü Değişim: "Anlıyorum ama Konuşamıyorum" Tarih Olacak

Ekol TV’den Oğuz Şahin’in haberine göre, yeni sistemle birlikte İngilizce dersleri ezberden uzak, daha sade ve öğrencilerin günlük yaşamla bağ kurabileceği şekilde işlenecek.

İngilizce ders kitapları baştan sona yenilenecek, mevcut konular azaltılacak. Örneğin bir yılda 12 ünite işleniyorsa bu sayı 8’e düşürülecek. Böylece öğrencilerin konuları sindirmesi için daha fazla zaman kalacak.

Sistemin bir diğer yeniliği, öğrencilerin seviyelerine göre kümelere ayrılması. Her sınıfta üç ayrı grup oluşturulacak ve öğrenciler kendi seviyelerine uygun aktivitelerle ders işleyecek.