Yazar Ahmet Ümit Paylaştı: "Başkomiser Nevzat" İsmiyle Dolandırıcılık Girişimi

Adana
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.08.2025 - 14:14

Adana’da bir kişi, Suriye uyruklu Maram Janeh Mona’yı telefonla arayarak kendini “Başkomiser Nevzat” olarak tanıttı ve isminin bir olaya karıştığını söyleyerek dolandırmaya çalıştı. Gerçek adı Süleyman Aldemir olan dolandırıcı Mona’dan aldığı para ve altınlarla kısa süre içerisinde yakalandı.

“Başkomiser Nevzat” karakterinin yaratıcısı yazar Ahmet Ümit de sosyal medyadan haberi paylaşarak, “Nevzat akçeli işlerle uğraşmaz…” açıklamasında bulundu.

Kaynak: Soner Kan / Çukurova Metropol Gazetesi

Adana’nın Çukurova ilçesinde yaşanan bir dolandırıcılık olayı gündem oldu.

Kendisini ünlü roman karekteri “Başkomiser Nevzat” olarak tanıtan bir kişi, 32 yaşındaki Suriye uyruklu Maram Janeh Mona’yı telefonla arayarak, “Adana’da kuyumcu soyuldu. Kimliğinizi olay yerinde bulduk. Sizin masum olduğunuzu biliyoruz ama suçlamalardan kurtulabilmeniz için evdeki altın ve paralar üzerinde parmak izi çalışması yapmamız lazım” dedi.

Çukurova Metropol Gazetesi’nden Soner Kan’ın haberine göre, sahte başkomiser, Maram Janeh Mona’ya; “Altın ve paranız, parmak izi çalışmaları sonrası size devletimiz tarafından fazlasıyla geri verilecek. Korkmayın, birikiminiz devlet güvencesi altında olacak” güvencesini verdi. 

Bu yalana inanan Mona, toplam değeri bir milyon 410 bin 204 lira olan; 3 yarım altın, 3 altın bilezik, 7 çift altın küpe, 5 altın yüzük, 2 altın zincir kolye, bir altın bileklikle 209 bin 200 lira ve 18 bin 175 ABD dolarının olduğu sırt çantasını, evine gelen bir başka sahte polise yine kendi elleriyle verdi.

“Galatasaray” logolu çanta yakalattı.

Kısa sürede dolandırıldığını anlayan ve olayı polislere bildiren Mona, dolandırıcılara verdiği çantanın üzerinde Galatasaray logosu olduğunu söyledi.

Zanlının başında şapka, yüzünde cerrahi maske ve güneş gözlüğü; Mona’dan aldığı çantanın üzerinde de ‘Galatasaray’ logosundan yola çıkıp, Süleyman Aldemir’in eşkalini belirledi. Ekipler, sokak sokak gezip dolandırıcıyı aradı.

Süleyman Aldemir, Maram Janeh Mona’dan aldığı para ve altınların olduğu ‘Galatasaray’ logolu sırt çantasıyla kendisini bekleyen arabaya doğru yürürken, polis tarafından, ihbardan yarım saat sonra yakalandı.

“Başkomiser Nevzat” karakterinin yaratıcısı Ahmet Ümit de olayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Valla bu da oldu. Kendini, bizim Başkomser Nevzat diye tanıtan bir şahıs bir vatandaşı dolandırmak istedi. 1.4 Milyon değerindeki para ve ziyneti alan dolandırıcı neyse ki kısa sürede yakalandı. Aman dikkat, böyle telefonlara kanmayın, Nevzat akçeli işlerle uğraşmaz…

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
