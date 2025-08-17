Yazar Ahmet Ümit Paylaştı: "Başkomiser Nevzat" İsmiyle Dolandırıcılık Girişimi
Adana’da bir kişi, Suriye uyruklu Maram Janeh Mona’yı telefonla arayarak kendini “Başkomiser Nevzat” olarak tanıttı ve isminin bir olaya karıştığını söyleyerek dolandırmaya çalıştı. Gerçek adı Süleyman Aldemir olan dolandırıcı Mona’dan aldığı para ve altınlarla kısa süre içerisinde yakalandı.
“Başkomiser Nevzat” karakterinin yaratıcısı yazar Ahmet Ümit de sosyal medyadan haberi paylaşarak, “Nevzat akçeli işlerle uğraşmaz…” açıklamasında bulundu.
Kaynak: Soner Kan / Çukurova Metropol Gazetesi
Adana’nın Çukurova ilçesinde yaşanan bir dolandırıcılık olayı gündem oldu.
“Galatasaray” logolu çanta yakalattı.
“Başkomiser Nevzat” karakterinin yaratıcısı Ahmet Ümit de olayı sosyal medya hesabından paylaştı.
