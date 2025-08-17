Yazar Ahmet Ümit Paylaştı: "Başkomiser Nevzat" İsmiyle Dolandırıcılık Girişimi

Kendisini ünlü roman karekteri “Başkomiser Nevzat” olarak tanıtan bir kişi, 32 yaşındaki Suriye uyruklu Maram Janeh Mona’yı telefonla arayarak, “Adana’da kuyumcu soyuldu. Kimliğinizi olay yerinde bulduk. Sizin masum olduğunuzu biliyoruz ama suçlamalardan kurtulabilmeniz için evdeki altın ve paralar üzerinde parmak izi çalışması yapmamız lazım” dedi.

Çukurova Metropol Gazetesi’nden Soner Kan’ın haberine göre, sahte başkomiser, Maram Janeh Mona’ya; “Altın ve paranız, parmak izi çalışmaları sonrası size devletimiz tarafından fazlasıyla geri verilecek. Korkmayın, birikiminiz devlet güvencesi altında olacak” güvencesini verdi.

Bu yalana inanan Mona, toplam değeri bir milyon 410 bin 204 lira olan; 3 yarım altın, 3 altın bilezik, 7 çift altın küpe, 5 altın yüzük, 2 altın zincir kolye, bir altın bileklikle 209 bin 200 lira ve 18 bin 175 ABD dolarının olduğu sırt çantasını, evine gelen bir başka sahte polise yine kendi elleriyle verdi.