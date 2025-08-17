Tekstil Sektöründe Neler Oluyor? Merter’deki AVM Batmak Üzere!

Dünya Gazetesi’nden Recep Erçin’in haberine göre, Laleli, Osmanbey ve Merter'deki dükkanlar, sektörde yaşanmakta olan krizin adete simgeleri haline geldi.

Merter’de bulunan ve 50 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirlen Sentez AVM’de neredeyse dolu dükkan olmadığı ortaya çıktı.

200'den fazla dükkanı barındırma kapasitesine sahip Sentez Merter gibi yeni yapılan ve boş kalan başkaca yapıların bulunduğunu belirten Merterli sanayici Timur Bozdemir, 'Esnafımız bu halde iken birileri Mısır'a yatırım için kurdele kesiyor. Sektörün sesi olması gerekenler nerede? Sadece Merter değil Laleli eriyor, Osmanbey adeta bitti' dedi.