Tekstil Sektöründe Neler Oluyor? Merter’deki AVM Batmak Üzere!
Türkiye’de tekstil sektörünün merkezi Merter’de yaşananlar korkunç boyutlara ulaştı. 50 milyon dolar sermaye ile yapılan ve aylık 1 milyon 250 bin dolar kira beklentisi olan Sentez AVM’de neredeyse dolu dükkan olmadığı ortaya çıktı.
Merterli sanayici Timur Bozdemir, “Sadece Merter değil Laleli eriyor, Osmanbey adeta bitti' ifadelerini kullanarak tekstil sektöründe yaşanan krize dikkat çekti.
Kaynak: Recep Erçin / Dünya Gazetesi
Tekstil sektöründe konkordato ilan eden firma sayısı artarken, yatırımların Mısır’a kayması ise sektörü adeta bitirme noktasına getirdi.
