onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Tekstil Sektöründe Neler Oluyor? Merter’deki AVM Batmak Üzere!

Tekstil Sektöründe Neler Oluyor? Merter’deki AVM Batmak Üzere!

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.08.2025 - 11:06

Türkiye’de tekstil sektörünün merkezi Merter’de yaşananlar korkunç boyutlara ulaştı. 50 milyon dolar sermaye ile yapılan ve aylık 1 milyon 250 bin dolar kira beklentisi olan Sentez AVM’de neredeyse dolu dükkan olmadığı ortaya çıktı.

Merterli sanayici Timur Bozdemir, “Sadece Merter değil Laleli eriyor, Osmanbey adeta bitti' ifadelerini kullanarak tekstil sektöründe yaşanan krize dikkat çekti.

Kaynak: Recep Erçin / Dünya Gazetesi

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tekstil sektöründe konkordato ilan eden firma sayısı artarken, yatırımların Mısır’a kayması ise sektörü adeta bitirme noktasına getirdi.

Tekstil sektöründe konkordato ilan eden firma sayısı artarken, yatırımların Mısır’a kayması ise sektörü adeta bitirme noktasına getirdi.

Dünya Gazetesi’nden Recep Erçin’in haberine göre, Laleli, Osmanbey ve Merter'deki dükkanlar, sektörde yaşanmakta olan krizin adete simgeleri haline geldi.

Merter’de bulunan ve 50 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirlen Sentez AVM’de neredeyse dolu dükkan olmadığı ortaya çıktı. 

200'den fazla dükkanı barındırma kapasitesine sahip Sentez Merter gibi yeni yapılan ve boş kalan başkaca yapıların bulunduğunu belirten Merterli sanayici Timur Bozdemir, 'Esnafımız bu halde iken birileri Mısır'a yatırım için kurdele kesiyor. Sektörün sesi olması gerekenler nerede? Sadece Merter değil Laleli eriyor, Osmanbey adeta bitti' dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın