Yasak Kalktı: 1+0 Daireler Geri Dönüyor!
1+0 stüdyo dairelerin yapımı 2017 yılında yasaklanmıştı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla bu yasak kalktı. Bir diğer ifadeyle 1+0 daireler 8 yıl sonra geri dönecek. NTV’den Beyza Çolak imzalı habere göre Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkan Yardımcısı Mimar Ahmet Erkutoğlu, yasağın kalkmasına ve yeni yapılacak 1+0 dairelere dair bilgi verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yasak kalktı: 1+0 daireler geri dönüyor!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Erkutoğlu, 1+0 dairelerin kiralardaki yükselişi frenleyebileceğini kaydetti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın