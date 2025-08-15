Yasak kalktı: 1+0 daireler geri dönüyor!

Öğrencilerin ve tek yaşayan kişilerin uygun fiyatlı olması nedeniyle sıklıkla tercih ettiği 1+0 dairelerin yapımı 2017 yılında yasaklanmıştı.

NTV’ye konuşan Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkan Yardımcısı Mimar Ahmet Erkutoğlu, bu dairelerin yasaklanmasının nedenini, 'konutlarda genellikle ailelerin yaşadığını ve bu tip dairelerin apartman sakinlerini rahatsız etmesi' olarak açıkladı.

Ancak Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre 1+0 daire yasağı kalktı. Belirli şartlara göre yeniden inşa edilebilecek.