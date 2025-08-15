onedio
Yasak Kalktı: 1+0 Daireler Geri Dönüyor!

Dilara Şimşek
15.08.2025 - 17:51

1+0 stüdyo dairelerin yapımı 2017 yılında yasaklanmıştı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla bu yasak kalktı. Bir diğer ifadeyle 1+0 daireler 8 yıl sonra geri dönecek. NTV’den Beyza Çolak imzalı habere göre Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkan Yardımcısı Mimar Ahmet Erkutoğlu, yasağın kalkmasına ve yeni yapılacak 1+0 dairelere dair bilgi verdi. 

Kaynak

Yasak kalktı: 1+0 daireler geri dönüyor!

Öğrencilerin ve tek yaşayan kişilerin uygun fiyatlı olması nedeniyle sıklıkla tercih ettiği 1+0 dairelerin yapımı 2017 yılında yasaklanmıştı. 

NTV’ye konuşan Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkan Yardımcısı Mimar Ahmet Erkutoğlu, bu dairelerin yasaklanmasının nedenini, 'konutlarda genellikle ailelerin yaşadığını ve bu tip dairelerin apartman sakinlerini rahatsız etmesi' olarak açıkladı. 

Ancak Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre 1+0 daire yasağı kalktı. Belirli şartlara göre yeniden inşa edilebilecek.

Erkutoğlu, 1+0 dairelerin kiralardaki yükselişi frenleyebileceğini kaydetti.

Erkutoğlu, şunları dedi:

'Bu çıkan kenarda dar kenarı iki buçuk metre, alanı 9 metrekare olan yatak nişi yapılabilir diyor. Yani bu yine 1+1 demektir, sadece 12 metrekare olan salonu, 21 metrekareye çıkartmak gerekiyor. Daha önceden baktığımızda 12 metrekare salona 2 metrekare bir yatak dışı yapıyorduk. Sadece yatak odasına duvar yapmayabiliriz, yatağı ortaya koyabiliriz anlamına geliyor.'

