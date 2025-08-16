İktisatçı İnan Mutlu’nun Paylaştığı Grafik Türkiye’nin Durumunu Gözler Önüne Serdi

İktisatçı İnan Mutlu, gelir adaletsizliğine dair bir grafik paylaştı. Grafiğe göre Türkiye, 2024 itibarıyla 44,8 değeriyle Avrupa ülkeleri arasında birinci sırada yer alıyor. Bir diğer ifadeyle Türkiye, gelir dağılımı en adaletsiz ülke konumunda görünüyor.

Türkiye’nin 44,8 değeri, Avrupa ortalamasının (yaklaşık 29–30) çok üstünde. Türkiye’den sonra en yüksek gelir adaletsizliği görülen ülke Bulgaristan (38,4).

En adil gelir dağılımına sahip ülkeler ise Slovakya (21,7), Çekya (23,7) ve Slovenya (23,8).