İktisatçı İnan Mutlu’nun Paylaştığı Grafik Türkiye’nin Durumunu Gözler Önüne Serdi
İktisatçı İnan Mutlu, X hesabından bir grafik paylaştı. Bu grafikte Türkiye’nin de yer aldığı 41 ülkenin gelir adaletsizliği karşılaştırıldı. Grafikten ortaya çıkan sonuç ise Türkiye’nin durumunu gözler önüne serdi.
Türkiye’de gelir adaletsizliği, Avrupa’da açık ara en yüksek seviyede.
İnan Mutlu'nun paylaşımına gelen yorumlardan bazıları şöyle:
