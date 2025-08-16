onedio
Ekonomi
Ekonomi
İktisatçı İnan Mutlu'nun Paylaştığı Grafik Türkiye'nin Durumunu Gözler Önüne Serdi

İktisatçı İnan Mutlu’nun Paylaştığı Grafik Türkiye’nin Durumunu Gözler Önüne Serdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.08.2025 - 11:33

İktisatçı İnan Mutlu, X hesabından bir grafik paylaştı. Bu grafikte Türkiye’nin de yer aldığı 41 ülkenin gelir adaletsizliği karşılaştırıldı. Grafikten ortaya çıkan sonuç ise Türkiye’nin durumunu gözler önüne serdi.

Türkiye’de gelir adaletsizliği, Avrupa’da açık ara en yüksek seviyede.

İktisatçı İnan Mutlu, gelir adaletsizliğine dair bir grafik paylaştı. Grafiğe göre Türkiye, 2024 itibarıyla 44,8 değeriyle Avrupa ülkeleri arasında birinci sırada yer alıyor. Bir diğer ifadeyle Türkiye, gelir dağılımı en adaletsiz ülke konumunda görünüyor.

Türkiye’nin 44,8 değeri, Avrupa ortalamasının (yaklaşık 29–30) çok üstünde. Türkiye’den sonra en yüksek gelir adaletsizliği görülen ülke Bulgaristan (38,4).

En adil gelir dağılımına sahip ülkeler ise Slovakya (21,7), Çekya (23,7) ve Slovenya (23,8).

İnan Mutlu'nun paylaşımına gelen yorumlardan bazıları şöyle:

