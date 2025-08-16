onedio
Sokak Röportajında Bir Erkeğin Karısının Yanında Söyledikleri Saç Baş Yoldurttu

Sokak Röportajında Bir Erkeğin Karısının Yanında Söyledikleri Saç Baş Yoldurttu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.08.2025 - 10:29

Sokak röportajında bir erkeğin karısının ve çocuğunun yanında boşanmaların artmasına yönelik söylediği sözler büyük tepki çekti. '@Bi.Konuş' YouTube hesabından yayınlanan röportajda eşinin babasından yüz bulamadığı için evden gidemediğini örnek veren erkek adeta saç baş yoldurttu. Kullanıcılar 'Kadının bakışları çok şey anlatıyor' diyerek kadına destek verdi. 

Buradan izleyebilirsiniz:

"Benim eşim de babası o kadar yüz vermediği için gitmiyor.”

'@Bi.Konuş' isimli YouTube hesabının paylaştığı bir sokak röportajı saç baş yoldurttu. 'Boşanmalar neden artıyor?' sorusunun yöneltildiği bir erkek verdiği cevapla tepki çekti. 

Erkek, şunları söyledi:

'Bunun sebebi ailenin biraz gevşekliği. Aile bir bayanın arkasında çok durursa bayan en ufak şeyde basar gider. Gevşek bırakmayacak ama o kadar da şey yapmayacak. Eşimle tartışmalarımız oluyor ama eşim neden gitmiyor? Çünkü babası o kadar yüz vermemiş. Çok kötü bir şey olmadığı sürece gelme diyor.”

Tepkilerden bazıları şöyle oldu👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com
👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
