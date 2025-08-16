Sokak Röportajında Bir Erkeğin Karısının Yanında Söyledikleri Saç Baş Yoldurttu

'@Bi.Konuş' isimli YouTube hesabının paylaştığı bir sokak röportajı saç baş yoldurttu. 'Boşanmalar neden artıyor?' sorusunun yöneltildiği bir erkek verdiği cevapla tepki çekti.

Erkek, şunları söyledi:

'Bunun sebebi ailenin biraz gevşekliği. Aile bir bayanın arkasında çok durursa bayan en ufak şeyde basar gider. Gevşek bırakmayacak ama o kadar da şey yapmayacak. Eşimle tartışmalarımız oluyor ama eşim neden gitmiyor? Çünkü babası o kadar yüz vermemiş. Çok kötü bir şey olmadığı sürece gelme diyor.”