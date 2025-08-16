onedio
Almanya’da Şartların Zor Olduğunu Söyleyen Gurbetçiler Türkiye’ye Gelmek İçin Dışarı Çıkmadıklarını Anlattı

Dilara Şimşek
16.08.2025 - 10:09

Yaz tatilini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin Avrupa'da yaşadıkları kentlere dönüşü başladı. Kapıkule Sınır Kapısı verilerine göre, 22 Haziran itibariyle yurda giriş yapan 1 milyon 860 bin 983 gurbetçiden, 13 Ağustos'a kadar 1 milyon 373 bin 720'si yaşadıkları ülkelere dönüş yaptı.

Dönüş yolculuğunda Almanya'da hayat şartlarının zor olduğunu anlatan gurbetçiler, 'Ne olursa olsun düzenimiz var ama Almanya'da da zorluklar var. Orası da ucuz değil. ‘Birkaç aylık maaşımla ev alırım' diyenler var ama öyle kolay olsa zaten herkes almak ister. Orada da çalışıyoruz, biriktiriyoruz. Biz orada dışarıda yiyip içmiyoruz, gezmiyoruz' dedi.

Kaynak: İHA

Kapıkule Sınır Kapısı’nda bu kez gurbetçilerin dönüş yolculuğu var. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu sınır kapısında hüzün hakim. Almanya’da “Birkaç aylık maaşımla ev alırım” düşüncesinin doğru olmadığını söyleyen gurbetçilerden Büşra Koçak, “Almanya olsun, Fransa olsun Biz orada büyüdük, yaşadık. Kolay değil bir terk edip gelmek. Ne olursa olsun düzenimiz var ama Almanya'da da zorluklar var. Orası da ucuz değil. ‘Birkaç aylık maaşımla ev alırım' diyenler var ama öyle kolay olsa zaten herkes almak ister. Orada da çalışıyoruz, biriktiriyoruz. Biz orada dışarıda yiyip içmiyoruz, gezmiyoruz. Biriktirip vatanımıza geliyoruz ve burada harcıyoruz. Vatanımızın değerini bilelim” diye konuştu.

Almanya'ya dönüş yapan Veysel Küçük ise orada hayat şartlarının zorlaştığını söyledi. Küçük, şunları dedi:

“Fiyatlardan dolayı gurbetçi olunca bazı yerlerde fazla istediklerini gördüm. Hüzünlü tabi, üç sene sonra geldik. Almanya'da şartlar zorlaştı. Eşim de ben de çalışmamıza rağmen haftanın 6-7 günü mesai yapıyoruz. İzne gelmek 8-10 bin Euro'ya mal oluyor. Türkiye'de param kalsın istiyorum, katkı olsun diye buradan alışveriş yapıyorum.”

