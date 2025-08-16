Almanya’da Şartların Zor Olduğunu Söyleyen Gurbetçiler Türkiye’ye Gelmek İçin Dışarı Çıkmadıklarını Anlattı

Yaz tatilini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin Avrupa'da yaşadıkları kentlere dönüşü başladı. Kapıkule Sınır Kapısı verilerine göre, 22 Haziran itibariyle yurda giriş yapan 1 milyon 860 bin 983 gurbetçiden, 13 Ağustos'a kadar 1 milyon 373 bin 720'si yaşadıkları ülkelere dönüş yaptı.

Dönüş yolculuğunda Almanya'da hayat şartlarının zor olduğunu anlatan gurbetçiler, 'Ne olursa olsun düzenimiz var ama Almanya'da da zorluklar var. Orası da ucuz değil. ‘Birkaç aylık maaşımla ev alırım' diyenler var ama öyle kolay olsa zaten herkes almak ister. Orada da çalışıyoruz, biriktiriyoruz. Biz orada dışarıda yiyip içmiyoruz, gezmiyoruz' dedi.

Kaynak: İHA