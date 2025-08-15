WhatsApp Dinleniyor mu? Oğuzhan Uğur Paylaştı, Siber Güvenlik Uzmanı Anlattı

Oğuzhan Uğur, Mevzular Açık Mikrofon programının yakında yayınlanacak bölümünden bir kesit paylaştı. Uğur, seyirciler arasında bulunan bir Siber Güvenlik Uzmanı'na 'WhatsApp dinleniyor mu?' diye sordu. Uzmanın yanıtı ise oldukça dikkat çekti:

'Özel istek, devlet boyutunda ciddi mesele olmadığı sürece hiçbir problem yok. Kameranız kapalı olsa bile sizin evinizin içinde bilgisayarın açık olduğunda mikrofonunuzdan sizi dinleme yapabilir. Hatta klavyelerinizdeki tuşlamaları bile kendime alabilirim. Adli bilişimle de uğraştım, bilgisayarların temizlenmesinde bile silinen hard disklerde geriye dönük çok fazla kanıt kalıyor. 30 senelik bilgisayar olsa bile defalarca silseniz bile ben 20 yıl önceki kanıta ulaşmak zor olsa da bir şekilde elde ediliyor.'