WhatsApp Dinleniyor mu? Oğuzhan Uğur Paylaştı, Siber Güvenlik Uzmanı Anlattı

Dilara Şimşek
16.08.2025 - 00:09

Kişisel ve dijital güvenlik tedirgin eden konuların başında geliyor. Teknolojinin gelişmesi ve art arda gerçekleşen siber saldırılar vatandaşları tedirgin ediyor. Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a dair güvenlik soruları da akıllara geliyor. Oğuzhan Uğur, Mevzular Açık Mikrofon Programı'nda polis özel yayınını Instagram hesabından duyurdu. Uğur'un paylaştığı gönderide ise 'WhatsApp dinleniyor mu?' sorusu Siber Güvenlik Uzmanı tarafından yanıtlandı. 

Buradan izleyebilirsiniz:

WhatsApp dinleniyor mu?

Oğuzhan Uğur, Mevzular Açık Mikrofon programının yakında yayınlanacak bölümünden bir kesit paylaştı. Uğur, seyirciler arasında bulunan bir Siber Güvenlik Uzmanı'na 'WhatsApp dinleniyor mu?' diye sordu. Uzmanın yanıtı ise oldukça dikkat çekti:

'Özel istek, devlet boyutunda ciddi mesele olmadığı sürece hiçbir problem yok. Kameranız kapalı olsa bile sizin evinizin içinde bilgisayarın açık olduğunda mikrofonunuzdan sizi dinleme yapabilir. Hatta klavyelerinizdeki tuşlamaları bile kendime alabilirim. Adli bilişimle de uğraştım, bilgisayarların temizlenmesinde bile silinen hard disklerde geriye dönük çok fazla kanıt kalıyor. 30 senelik bilgisayar olsa bile defalarca silseniz bile ben 20 yıl önceki kanıta ulaşmak zor olsa da bir şekilde elde ediliyor.'

Oğuzhan Uğur paylaştığı o anları buradan izleyebilirsiniz:

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Kadir DOĞAN

Silinen veri gelir gerisi masal.

minerva

Kişisel bilgilerimin tamamının çalındığı bir ortamda beni dinlemeleri hiç de umrunda olmaz.Aksiyonsuz, sıkıcı ve son derece renksiz bir hayatım var. Dinlemek... Devamını Gör

zülkarneyn

tamam kanka haber edersin.. kolpa sıkmış ak xd