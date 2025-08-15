WhatsApp Dinleniyor mu? Oğuzhan Uğur Paylaştı, Siber Güvenlik Uzmanı Anlattı

Kişisel ve dijital güvenlik tedirgin eden konuların başında geliyor. Teknolojinin gelişmesi ve art arda gerçekleşen siber saldırılar vatandaşları tedirgin ediyor. Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a dair güvenlik soruları da akıllara geliyor. Oğuzhan Uğur, Mevzular Açık Mikrofon Programı'nda polis özel yayınını Instagram hesabından duyurdu. Uğur'un paylaştığı gönderide ise 'WhatsApp dinleniyor mu?' sorusu Siber Güvenlik Uzmanı tarafından yanıtlandı.
Buradan izleyebilirsiniz:
WhatsApp dinleniyor mu?
Oğuzhan Uğur paylaştığı o anları buradan izleyebilirsiniz:
Silinen veri gelir gerisi masal.
Kişisel bilgilerimin tamamının çalındığı bir ortamda beni dinlemeleri hiç de umrunda olmaz.Aksiyonsuz, sıkıcı ve son derece renksiz bir hayatım var. Dinlemek... Devamını Gör
tamam kanka haber edersin.. kolpa sıkmış ak xd