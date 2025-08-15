Trump ve Putin 7 Yıl Sonra İlk Kez Bir Araya Geldi: Tarihi Görüşmeden Fotoğraflar
ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Alaska görüşmesi öncesi bir araya geldi. Trump ve Putin 7 yıl sonra ilk kez görüntü verdi. Uçaktan indikten sonra iki lider birbirini selamladı ve kırmızı halıda beraber yürüdü. Öte yandan Trump ve Putin'in buluştuğu anlarda ABD'nin B-2 hayalet bombardıman uçağının geçiş yaptığı anlar dikkat çekti.
Trump ve Putin'den ilk görüntü:
Trump ve Putin 7 yıl sonra ilk kez bir araya geldi.
Trump ve Putin'in buluştuğu anlarda ABD'nin B-2 hayalet bombardıman uçağı geçiş yaptı. O anlar kameralara böyle yansıdı:
