Trump ve Putin 7 Yıl Sonra İlk Kez Bir Araya Geldi: Tarihi Görüşmeden Fotoğraflar

Trump ve Putin 7 Yıl Sonra İlk Kez Bir Araya Geldi: Tarihi Görüşmeden Fotoğraflar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.08.2025 - 23:07

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Alaska görüşmesi öncesi bir araya geldi. Trump ve Putin 7 yıl sonra ilk kez görüntü verdi. Uçaktan indikten sonra iki lider birbirini selamladı ve kırmızı halıda beraber yürüdü. Öte yandan Trump ve Putin'in buluştuğu anlarda ABD'nin B-2 hayalet bombardıman uçağının geçiş yaptığı anlar dikkat çekti.

Trump ve Putin'den ilk görüntü:

Trump ve Putin 7 yıl sonra ilk kez bir araya geldi.

Trump ve Putin 7 yıl sonra ilk kez bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Alaska görüşmesi öncesi bir araya geldi. İki lider uçaktan indikten sonra birbirlerini selamladı ve kırmızı halıda yürüdü. Trump ve Putin 'Alaska 2025' yazan bir platformun üzerinde fotoğraf çektirdi. 

Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere çeşitli konuların konuşulacağı tarihi zirve başladı. Tarihi görüşmeden tarihi fotoğraflar basına servis edildi.

Trump ve Putin'in buluştuğu anlarda ABD'nin B-2 hayalet bombardıman uçağı geçiş yaptı. O anlar kameralara böyle yansıdı:

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
