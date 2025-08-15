onedio
Diyarbakır'da Orman Yangını: Görüntüler Yangının Boyutunu Gözler Önüne Serdi

Dilara Şimşek
15.08.2025 - 22:48

Diyarbakır’ın Hani ve Lice ilçelerinde orman yangını çıktı. Yangınlar 10 yerleşim yerine yaklaştı. Yangının görüntüleri boyutu gözler önüne serdi.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

Hani ilçesi kırsal Gömeç Mahallesi ile Lice ilçesi kırsal Duru ve Ziyaret mahallelerinde saat 14.00 sıralarında çıkan orman yangınları 10 yerleşim yerine yaklaştı. 2 jandarma personeli ve yangın yerine giden Dem Parti Lice Eş Başkanı Gülistan İncekara dumandan etkilendi. Bu kişilere ambulanslarda müdahale edildi.

