Dört Kentte Orman Yangını: Yangından Görüntüler Yürekleri Ağza Getirdi!
Türkiye’nin ormanları yangınlara teslim! 15 Ağustos Cuma günü 4 kentte orman yangını çıktı. Tekirdağ, Kocaeli, Kırklareli ve Karaman’da orman yangınları görüntüleri yürekleri ağza getirdi. Kocaeli’deki yangın yerleşim yerlerine sıçradı, evler yandı. Kırklareli’de ise yoğun duman zincirleme kazaya sebep oldu, 6 kişi yaralandı.
Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın yerleşim yerlerine sıçradı.
Kocaeli yangınından görüntüler:
Tekirdağ'da 10 ev tedbir amaçlı boşaltıldı: Yangın 1 saatte söndürüldü.
Kırklareli'de anızlık alanda çıkan yangın kazaya neden oldu.
Karaman'ın Ermenek ve Sarıveliler ilçesinde iki ayrı noktada orman yangını çıktı.
