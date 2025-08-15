onedio
Dört Kentte Orman Yangını: Yangından Görüntüler Yürekleri Ağza Getirdi!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.08.2025 - 19:00

Türkiye’nin ormanları yangınlara teslim! 15 Ağustos Cuma günü 4 kentte orman yangını çıktı. Tekirdağ, Kocaeli, Kırklareli ve Karaman’da orman yangınları görüntüleri yürekleri ağza getirdi. Kocaeli’deki yangın yerleşim yerlerine sıçradı, evler yandı. Kırklareli’de ise yoğun duman zincirleme kazaya sebep oldu, 6 kişi yaralandı.

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın yerleşim yerlerine sıçradı.

Karamürsel ilçesine bağlı Suludere köyü yakınlarındaki ormanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Akçat Mahallesi’nde yaşayanlar tahliye edilirken birçok ev yanarak kullanamaz hale geldi. Mahallede evlerin yandığı anlar görüntülendi.

Kocaeli yangınından görüntüler:

Tekirdağ'da 10 ev tedbir amaçlı boşaltıldı: Yangın 1 saatte söndürüldü.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde biçilmiş buğday tarlasında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana sıçradı. 10 ev tedbir amaçlı tahliye edildi. Yaklaşık 1 saat süren yoğun müdahale sonrası yangın kontrol altına alınırken, 150 dekar tarım arazisi ve ağaçlık alan zarar gördü.

Kırklareli'de anızlık alanda çıkan yangın kazaya neden oldu.

Kırklareli'nin Babaeski ile Lüleburgaz ilçeleri arasında anızlık alanda yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangından yükselen yoğun duman, D100 karayolunda görüş mesafesini düşürdü. Duman nedeniyle yolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 araç birbirine çarptı.

Karaman'ın Ermenek ve Sarıveliler ilçesinde iki ayrı noktada orman yangını çıktı.

Yangının dağlık arazide olması nedeniyle bölgeye 2 adet yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Bölgeye ulaşan helikopterler yangına müdahale etmeye başladı. Yangına, Ermenek Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Ermenek, Sarıveliler, Başyayla ilçesi ve Güneyyurt, Kazancı, Göktepe Belde Belediyelerine ait itfaiye aracı, ekskavatörlerle müdahale ediliyor.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
