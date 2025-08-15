Çocuk Eşofman Takımı Piyasadan Toplatılıyor: Yaralama Riski Var!
Ticaret Bakanlığı, risk içeren, satışı yasaklanan veya piyasada toplatılacak ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) internet sitesinde paylaşıyor. Sitede oda kokusundan çocuk giyimine kadar pek çok risk barındıran ürünün detayları paylaşılıyor. Son olarak Bakanlık 15 Ağustos tarihli bildiriminde çocuk eşofman takımının piyasadan toplatılmasına karar verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çocuk eşofman takımı piyasadan toplatılıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Risk taşıyan ürünler Ticaret Bakanlığı'nın incelemesi sonra internet sitesinde paylaşılıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın