Çocuk Eşofman Takımı Piyasadan Toplatılıyor: Yaralama Riski Var!

Çocuk Eşofman Takımı Piyasadan Toplatılıyor: Yaralama Riski Var!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.08.2025 - 18:27

Ticaret Bakanlığı, risk içeren, satışı yasaklanan veya piyasada toplatılacak ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) internet sitesinde paylaşıyor. Sitede oda kokusundan çocuk giyimine kadar pek çok risk barındıran ürünün detayları paylaşılıyor. Son olarak Bakanlık 15 Ağustos tarihli bildiriminde çocuk eşofman takımının piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Çocuk eşofman takımı piyasadan toplatılıyor.

Çocuk eşofman takımı piyasadan toplatılıyor.

Ticaret Bakanlığı, GÜBİS üzerinden yeni bir duyuru paylaştı. Duyuruya göre 'Alya' markasına ait çocuk eşofman takımının piyasadan toplatılmasına karar verdi. Eşofman takımının yaralanmalara neden olabileceği açıklandı. Eşofman takımında bulunan büzme ipinin standartlara aykırı olduğu vurgulanarak piyasaya arzın yasaklanma ve toplatılmasına karar verildiği belirtildi.

Risk taşıyan ürünler Ticaret Bakanlığı'nın incelemesi sonra internet sitesinde paylaşılıyor.

Risk taşıyan ürünler Ticaret Bakanlığı'nın incelemesi sonra internet sitesinde paylaşılıyor.

Ticaret Bakanlığı'na ait Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) satışı yasaklanan ve piyasadan toplatılmasına karar verilen ürünlerin paylaşıldığı bir sistem. Bu internet sitesinde oda kokusundan kolonyalara; giyimden oyuncaklara kadar pek çok kategoriye ait riskli ürünler listeleniyor. 

Listelerde ürünlerin hangi markaya ait olduğu ve taşıdığı riskler detaylı açıklanıyor.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
