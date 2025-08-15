Çocuk Eşofman Takımı Piyasadan Toplatılıyor: Yaralama Riski Var!

Ticaret Bakanlığı'na ait Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) satışı yasaklanan ve piyasadan toplatılmasına karar verilen ürünlerin paylaşıldığı bir sistem. Bu internet sitesinde oda kokusundan kolonyalara; giyimden oyuncaklara kadar pek çok kategoriye ait riskli ürünler listeleniyor.

Listelerde ürünlerin hangi markaya ait olduğu ve taşıdığı riskler detaylı açıklanıyor.