Sucukta Domuz Eti Peynirde Natamisin: Tarım ve Orman Bakanlığı Tağşişli Gıda Listesini Güncelledi

Süt ve süt ürünlerinde küf veya maya gelişiminin önlenmesinde kullanılan bir katkı maddesi olan natamisin, mantarların ürettiği doğal bir antibiyotik olarak biliniyor. Bazı bakterilere ve mantarlara karşı etkili olan bu bileşik gıda koruyucu olarak kullanılıyor ve süt ürünleri, et ve bazı işlenmiş gıdalarda küf ve maya gelişimini önlemek için tercih ediliyor.