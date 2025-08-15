onedio
Sucukta Domuz Eti Peynirde Natamisin: Tarım ve Orman Bakanlığı Tağşişli Gıda Listesini Güncelledi

15.08.2025 - 12:24

Tarım ve Orman Bakanlığı 14 Ağustos tarihli sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesinde bir sucuk markasında domuz eti, iki peynirde de natamisin tespit ettiklerini açıkladı. Kocaeli merkezli et firmasının ürettiği sucuklarda domuz eti tespit edilirken iki peynir firması da natamisin isimli katkı maddesi kullanması nedeniyle ifşa edildi.

Bakanlığın yayınladığı güncel liste şöyle;

Kocaeli merkezli BİFET markalı dana sucuk etiketli üründe domuz eti tespit edilirken Aybey Süt Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne ait Asova ve Aybey markalı peynirlerde natamisin kullanımı nedeniyle uygunsuz bulundu.

Bal üreticileri de yeni listede yer aldı.

Akar Natural Bal markalı üç bal taklit-tağşiş tespiti nedeniyle uygunsuz bulunurken Barla markasıyla üretilen süzme çiçek balı da bakanlığın listesinde yer aldı.

Peynirlerde yer alan natamisin maddesi nedir?

Süt ve süt ürünlerinde küf veya maya gelişiminin önlenmesinde kullanılan bir katkı maddesi olan natamisin, mantarların ürettiği doğal bir antibiyotik olarak biliniyor. Bazı bakterilere ve mantarlara karşı etkili olan bu bileşik gıda koruyucu olarak kullanılıyor ve süt ürünleri, et ve bazı işlenmiş gıdalarda küf ve maya gelişimini önlemek için tercih ediliyor.

