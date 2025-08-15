Sucukta Domuz Eti Peynirde Natamisin: Tarım ve Orman Bakanlığı Tağşişli Gıda Listesini Güncelledi
Tarım ve Orman Bakanlığı 14 Ağustos tarihli sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesinde bir sucuk markasında domuz eti, iki peynirde de natamisin tespit ettiklerini açıkladı. Kocaeli merkezli et firmasının ürettiği sucuklarda domuz eti tespit edilirken iki peynir firması da natamisin isimli katkı maddesi kullanması nedeniyle ifşa edildi.
Bakanlığın yayınladığı güncel liste şöyle;
Bal üreticileri de yeni listede yer aldı.
Peynirlerde yer alan natamisin maddesi nedir?
