article/comments
article/share
Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.08.2025 - 20:56

Hafta sonu havanın nasıl olacağı merak ediliyor. Temmuz ayıyla birlikte etkili olan yüksek sıcaklar yerini kuvvetli rüzgar ve serin havaya bıraktı. 15-16 Ağustos hava durumunun nasıl olacağı araştırılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonunun nasıl olacağını açıkladı.

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik, hafta sonu sıcaklıkların, kıyı kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde ise mevsim normallerinin biraz üzerinde seyretmeye devam edeceğini söyledi.

15 Ağustos Cumartesi hava nasıl olacak?

Yarın (15 Ağustos) Marmara ve Kuzey Ege'deki kuvvetli rüzgarın yer yer fırtına şekilde esmeyi sürdüreceğini vurgulayan Çelik, pazar günü rüzgarın etkisini kaybedeceğini açıkladı.

16 Ağustos Pazar günü hava nasıl olacak?

Çelik, 'Pazar günü ise Kırklareli ve Edirne çevreleri ile Osmaniye ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak geçişleri bekliyoruz. Onun dışında yurdun büyük bölümünde hafta sonu için yağış beklentimiz yok.' dedi.

İstanbul, Ankara, İzmir'de hava nasıl olacak?

Üç büyükşehirde hafta sonunda yağış beklenmediğini ifade eden Çelik, sıcaklıkların İstanbul'da 30, Ankara'da 31 ila 34, İzmir'de ise 34 ila 35 derece olacağını bildirdi.

