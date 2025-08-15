Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü Açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik, hafta sonu sıcaklıkların, kıyı kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde ise mevsim normallerinin biraz üzerinde seyretmeye devam edeceğini söyledi.

15 Ağustos Cumartesi hava nasıl olacak?

Yarın (15 Ağustos) Marmara ve Kuzey Ege'deki kuvvetli rüzgarın yer yer fırtına şekilde esmeyi sürdüreceğini vurgulayan Çelik, pazar günü rüzgarın etkisini kaybedeceğini açıkladı.

16 Ağustos Pazar günü hava nasıl olacak?

Çelik, 'Pazar günü ise Kırklareli ve Edirne çevreleri ile Osmaniye ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak geçişleri bekliyoruz. Onun dışında yurdun büyük bölümünde hafta sonu için yağış beklentimiz yok.' dedi.