Karayollarında Yeni Dönem: Hız Sınırı ve Trafik Levhaları Değişiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı genelgede, Birleşmiş Milletler’in ‘trafikteki can kayıplarının ve ciddi yaralanmaların 2030 yılına kadar yüzde 50 oranında azaltılması ve 2050 yılına kadar sıfırlanması’ hedefinin Türkiye'de de gerçekleştirmesine yönelik genelge, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Genelgeye göre, karayolu üzerindeki hız sınırı, hız sınırı sonu levhaları ve ilgili diğer trafik işaretlemeleri, güncel standartlara uygunluk, konum, gereklilik, görünürlük, süreklilik ve sürücü davranışları üzerindeki etkileri açısından yeniden değerlendirilecek.