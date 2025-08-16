Karayollarında Yeni Dönem: Hız Sınırı ve Trafik Levhaları Değişiyor
Karayollarındaki hız sınırlama uygulamalarına yönelik karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre ülke genelindeki hız sınırları ve trafik levhaları güncel standartlara göre yeniden düzenlenecek. Gereksiz yaya geçitleri ve işaretlemelerin kaldırılacağı bildirildi. Çalışmaların 1 Eylül ve 31 Aralık’a kadar tamamlanması bekleniyor.
İşte hız sınırı ve trafik levhalarında yapılacak değişiklikler.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeyle trafikteki can kayıplarının azaltılması hedeflendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hız sınırları ve trafik levhaları değişiyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın