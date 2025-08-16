onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Karayollarında Yeni Dönem: Hız Sınırı ve Trafik Levhaları Değişiyor

Karayollarında Yeni Dönem: Hız Sınırı ve Trafik Levhaları Değişiyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.08.2025 - 09:45

Karayollarındaki hız sınırlama uygulamalarına yönelik karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre ülke genelindeki hız sınırları ve trafik levhaları güncel standartlara göre yeniden düzenlenecek. Gereksiz yaya geçitleri ve işaretlemelerin kaldırılacağı bildirildi. Çalışmaların 1 Eylül ve 31 Aralık’a kadar tamamlanması bekleniyor. 

İşte hız sınırı ve trafik levhalarında yapılacak değişiklikler.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeyle trafikteki can kayıplarının azaltılması hedeflendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeyle trafikteki can kayıplarının azaltılması hedeflendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı genelgede, Birleşmiş Milletler’in ‘trafikteki can kayıplarının ve ciddi yaralanmaların 2030 yılına kadar yüzde 50 oranında azaltılması ve 2050 yılına kadar sıfırlanması’ hedefinin Türkiye'de de gerçekleştirmesine yönelik genelge, Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Genelgeye göre, karayolu üzerindeki hız sınırı, hız sınırı sonu levhaları ve ilgili diğer trafik işaretlemeleri, güncel standartlara uygunluk, konum, gereklilik, görünürlük, süreklilik ve sürücü davranışları üzerindeki etkileri açısından yeniden değerlendirilecek.

Hız sınırları ve trafik levhaları değişiyor.

Hız sınırları ve trafik levhaları değişiyor.

Yayımlanan kararda yolun yapısı, trafik yoğunluğu ve yaya hareketliliği gibi hususlar dikkate alındı. Uygun görülen kesimlerde işaretlemelerle düşürülen hız sınırları yeniden düzenlenecek. Hız sınırlamalarının kaldırılmasına karar verilen kesimlerde, yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluş tarafından yaya geçidi/durak uygulamasının sonlandırılması ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren orta refüj açıklıklarının kapatılması, trafik işaretlemelerinin kaldırılması gibi gerekli altyapı düzenlemeleri yapılacak.

Şehirlerarası karayollarındaki meskun mahal levhalarının gerekliliği ve konumları yeniden değerlendirilecek. Belediyelerin yapım ve bakımından sorumlu olduğu yerleşim yeri içinden geçen taşıma kapasitesi yüksek yollarda can ve mal güvenliği açısından gerekli tedbirler alınarak hız sınırları yeniden gözden geçirilecek.

Hız sınırı düzenlemeleri ile trafik işaret levhalarına ilişkin uygulamalar ‘trafik işaret levhaları mümkün olduğu kadar az fakat gerektiği kadar çok olmalıdır’ ilkesi doğrultusunda standardize edilecek ve yol kullanıcıları açısından daha algılanabilir bir hale getirilecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın