Trump ve Putin'in Alaska Görüşmesinde Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Kıyafet Seçimi Dünyada Gündem Oldu

Trump ve Putin’in Alaska Görüşmesinde Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Kıyafet Seçimi Dünyada Gündem Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.08.2025 - 09:26

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 7 yıl sonra ilk kez bir araya geldi. Rusya-Ukrayna meselesi için bir araya gelen iki liderin Alaska görüşmesi yaklaşık 3 saat sürdü. Ancak toplantıdan Ukrayna için anlaşma mesajı çıkmadı. Trump ve Putin, görüşmenin yapıcı ve iyi geçtiğini söyledi. Alaska'da dikkat çeken anlar da yaşandı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, üzerinde Kiril alfabesiyle 'CCCP' (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği) yazılı bir tişörtle görüşmeye katıldı. Lavrov, açıklama yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Alaska'da tarihi zirve için bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Alaska'da tarihi zirve için bir araya geldi.

Alaska'nın Anchorage kentindeki Elmendorf Hava Üssü'nde uçaklarından indikten sonra bir araya gelen tarihi görüntü veren iki liderin samimi tavrı oldukça dikkat çekti. İkilinin bir araya gelmesinin hemen ardından ABD'nin bombardıman uçağının geçiş yapması 'gözdağı' olarak yorumlandı. 

Ukrayna-Rusya meselelerin görüşülmesi için gerçekleşen zirvede barış anlaşması çıkmadı. Trump ve Putin görüşmenin oldukça yapıcı geçtiğini de sözlerine ekledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, SSCB tişörtü giydi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, SSCB tişörtü giydi.

Alaska'da dikkat çeken anlar da yaşandı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, üzerinde Kiril alfabesiyle “CCCP” (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği) yazan tişört giyerek Alaska'da yer aldı. 'Sovyetler Birliği' mesajı veren Lavrov, 'Burada ABD ile görüşen taraf üçüncü dünya ülkesi Rusya değil, Sovyetler Birliği’dir' dedi.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
