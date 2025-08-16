Trump ve Putin’in Alaska Görüşmesinde Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Kıyafet Seçimi Dünyada Gündem Oldu

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 7 yıl sonra ilk kez bir araya geldi. Rusya-Ukrayna meselesi için bir araya gelen iki liderin Alaska görüşmesi yaklaşık 3 saat sürdü. Ancak toplantıdan Ukrayna için anlaşma mesajı çıkmadı. Trump ve Putin, görüşmenin yapıcı ve iyi geçtiğini söyledi. Alaska'da dikkat çeken anlar da yaşandı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, üzerinde Kiril alfabesiyle 'CCCP' (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği) yazılı bir tişörtle görüşmeye katıldı. Lavrov, açıklama yaptı.