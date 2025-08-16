Okul Alışverişi Başladı: Veliler Gördükleri Fiyatlar Karşısında Şok Geçirdi

Birinci sınıflara ders zili 1 Eylül'de çalacak. 2025-2026 eğitim dönemi için geri sayım başlarken velilerin de okul alışverişi telaşı arttı. Veliler bu sene internet alışverişine yöneldi. Mağazalarda fiyatlar cep yakarken internette indirimli ve daha uygun fiyatlı ürün yelpazesi nedeniyle veliler soluğu e-ticaret sitelerinde aldı.

NTV'de yer alan habere göre Ağustos ayının başında yapılan okul alışverişlerinde geçen yıla göre yüzde 45 artış meydana geldi. Temmuz ayında çanta kategorisinde ciro yüzde 83 arttı. Kırtasiye ürünlerinde artış ise yüzde 60 olarak kayıtlara geçti.