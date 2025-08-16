onedio
Okul Alışverişi Başladı: Veliler Gördükleri Fiyatlar Karşısında Şok Geçirdi

Dilara Şimşek
16.08.2025 - 12:37

Yeni eğitim-öğretim yılı için geri sayım başladı. Birinci sınıflar 1 Eylül’de ders başı yapacakken velilerin de okul alışverişi telaşı başladı. Veliler önceki yıllara oranla bu sene internet alışverişine yöneldi. NTV’den Uğurcan Gökçe’nin haberine göre Ağustos ayının başında okul alışverişi geçen yıla göre yüzde 45 arttı. Kırtasiye malzemelerinin fiyatını gören veliler ise neye uğradığını şaşırdı.

Okul alışverişi bu sene erken başladı.

Birinci sınıflara ders zili 1 Eylül'de çalacak. 2025-2026 eğitim dönemi için geri sayım başlarken velilerin de okul alışverişi telaşı arttı. Veliler bu sene internet alışverişine yöneldi. Mağazalarda fiyatlar cep yakarken internette indirimli ve daha uygun fiyatlı ürün yelpazesi nedeniyle veliler soluğu e-ticaret sitelerinde aldı. 

NTV'de yer alan habere göre Ağustos ayının başında yapılan okul alışverişlerinde geçen yıla göre yüzde 45 artış meydana geldi. Temmuz ayında çanta kategorisinde ciro yüzde 83 arttı. Kırtasiye ürünlerinde artış ise yüzde 60 olarak kayıtlara geçti.

Okul alışveriş sepeti bu sene kaç TL'ye doluyor?

Geçen yıl 517 liraya dolan ortalama okul alışverişi sepeti bu sene ortalama 750 liraya doluyor. 

TOBB E-Ticaret Meclis Üyesi Emre Çetinaslan, “Çanta sektöründe ve kırtasiyede büyük artışlar gözlemliyoruz. Çantalarda yüzde 30 ile 60 arasında zam oldu” ifadelerini kullandı.

Sektör temsilcileri önümüzdeki hafta okul alışverişinin daha yoğunlaşacağını dile getiriyor. Alışverişi erteleyen velilere ise fiyatların yükselebileceği uyarısı yapıldı.

