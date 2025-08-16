Okul Alışverişi Başladı: Veliler Gördükleri Fiyatlar Karşısında Şok Geçirdi
Yeni eğitim-öğretim yılı için geri sayım başladı. Birinci sınıflar 1 Eylül’de ders başı yapacakken velilerin de okul alışverişi telaşı başladı. Veliler önceki yıllara oranla bu sene internet alışverişine yöneldi. NTV’den Uğurcan Gökçe’nin haberine göre Ağustos ayının başında okul alışverişi geçen yıla göre yüzde 45 arttı. Kırtasiye malzemelerinin fiyatını gören veliler ise neye uğradığını şaşırdı.
Okul alışverişi bu sene erken başladı.
Okul alışveriş sepeti bu sene kaç TL'ye doluyor?
